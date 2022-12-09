09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
08.12.2022
Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
На волшебном балу Златоуста побывает «Морозко»
18.11.2022
«Вы многое можете…» - московский критик о театре Златоуста
28.10.2022
У Театра «Омнибус» появился особый взгляд
17.10.2022
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
16.09.2022
Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022