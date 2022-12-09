На волшебном балу Златоуста побывает «Морозко»

Златоустовский театр «Омнибус» (Челябинская область) одним из первых среди своих сценических собратьев открывает новогоднюю компанию.

Сейчас в театре идут последние репетиции премьеры новогодней музыкальной сказки «Волшебный бал Золушки».

«В этот раз на новогодних праздниках ребятишек и их родителей

ждет встреча с героями «Морозко», одной из самых любимых сказок, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - И в увлекательной истории, хорошо знакомой не одному поколению зрителей, впервые появится Дед Мороз. Ведь день рождения Принца совпал с Новым годом, и Король устроил во дворце роскошный бал. Вот тут-то и начнутся настоящие чудеса, которым не смогут помешать ни злая мачеха, ни капризные сестры, потому что добрая фея-волшебница

обязательно поможет Золушке попасть на королевский бал».

Над новогодними чудесами новой сказочной премьеры увлечённо работал режиссер-постановщик Борис Горбачевский, он же автор инсценировки по мотивам сказки Е. Шварца «Золушка». Красочное оформление спектакля принадлежит художнику Лилии Файзулиной. Историю Золушки и сказочный бал сопровождает красивая, мелодичная музыка композитора Александра Романова. А танцы, пластический рисунок сказочных персонажей придумала хореограф Виктория Пестова. В спектакле занята вся труппа театра.

Премьера «Волшебного бала Золушки» состоится 17 декабря. Эту сказку «Морозко-2022», V Челябинский областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей для детей (он начнётся 19 декабря) включил в свою афишу.