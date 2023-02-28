«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района

В Челябинской области представители Кунашакского местного отделения «Единой России» реализуют уникальный партийный проект «Народное ремесло».

Как отмечают в региональном отделении «ЕР», жители Кунашакского района (в их числе - татары и башкиры) уважают и продвигают культуру тюркских народов, на сохранение традиций которых и направлено «Народное ремесло».

Над этим ярким партийным проектом единороссы Кунашакского района успешно работают уже более четырех лет, организуя в том числе мастер-классы по рукоделию, изготовлению утвари и посуды (и, конечно же, соблюдая национальные традиции тюркских народов).

«Народное ремесло» будет развиваться и дальше – у партийцев грандиозные планы по развитию проекта.