28.02.2023
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
28.02.2023
«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
28.02.2023
В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
28.02.2023
«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района
«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
28.02.2023
Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам
27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023