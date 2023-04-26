Неделя милосердия Златоустовского «Омнибуса» - годовщине Победы

Златоустовский драматический театр «Омнибус» с 29 апреля по третье мая проведёт традиционную благотворительную театральную Неделю милосердия. Она пройдёт в 32-й раз при содействии управления социальной защиты населения и посвящена 78-й годовщине Великой Победы.

По словам заведующей литературной частью театра Светланы Трофимовой, Неделя милосердия предназначена зрителям разных социальных категорий. Она для детей из многодетных и малообеспеченных семей, для детей-инвалидов и сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей военнослужащих - участников специальной военной операции. Для маленьких зрителей в афише Недели милосердия две популярные у детворы Златоуста сказки: «Принцесса и свинопас» Г.-Х. Андерсена и «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен. А для взрослых зрителей - для членов организаций инвалидов, для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, бывших узников нацистских концлагерей, для пострадавших от политических репрессий, для участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, для ветеранов военной службы и боевых действий, а также для их семей на сцене «Омнибуса» будет показана комедия Б.Рацера и В.Константинова «Ход конем» (этот спектакль сопровождается тифлокомментированием) и комедия Ж.-Б.-Мольера «Мнимый больной». А спектакль «И смех, и слезы, и любовь» представит зрителям два увлекательных водевиля - «Аз и Ферт» П. Федорова и «Беда от нежного сердца» В.Соллогуба.