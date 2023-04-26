26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
26.04.2023
В Челябинске выступят гармонисты со всего Уральского округа
26.04.2023
На челябинской улице Дарвина высадят почти три десятка сосен
26.04.2023
Скоков требует разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями
26.04.2023
В Челябинске в выходные дни улицу Блюхера закроют для троллейбусов
Неделя милосердия Златоустовского «Омнибуса» - годовщине Победы
10.04.2023
В Златоустовском «Омнибусе» завершился конкурс «Я люблю театр»
04.04.2023
Театр Златоуста завершит 103-й сезон «Похождениями Чичикова…»
27.03.2023
Златоустовский театр «Омнибус»: «Грани таланта» и новый урок
13.03.2023
Артисты Златоуста успешно осваивают «Театрально-концертный зал»
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023