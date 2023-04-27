Ночь музеев 2023 в Челябинске - стали известны подробности

В 2023 году знаменитая «Ночь музеев» пройдет 20 мая. Музейные учреждения Челябинской области примут активное участие в проекте.

В министерстве культуры Челябинской области рассказали, что каждый музей постарается предложить посетителям что-то необычное и интересное.

В Музее изобразительных искусств 20 мая пройдет под лозунгом: «Шагаем на Шагала». Напомним, сейчас в музее экспонируются работы одного из самых впечатляющих авангардистов – Марка Шагала. Для маленьких любителей творчества проведут мастер-классы: «Рисуем кляксами», «Котики Шагала», пальчиковое рисование. Витражная роспись, роспись на палитре и шопперах могут заинтересовать самых креативных. На площадке у музея можно будет рисовать на асфальте и создавать необычные фотографии с помощью фризлайта (рисование светом). Главное - не забыть взять с собой мобильный телефон с камерой, настройки которого можно регулировать вручную.

Для тех, кто интересуется историей искусства, пройдут лекция-дегустация ретро-ароматов, интеллектуальные лектории и специальный проект «Три чуда в искусстве. Марк Шагал и современники». Можно будет присоединиться и к экскурсиям по выставке «Три эпохи Марка Шагала», которые будут проводить каждый час. Все мероприятия рассчитаны на разные возрастные группы, так что каждый найдёт что-то интересное для себя. Полная программа доступна в группе музея Вконтакте.

В Государственном историческом музее Южного Урала «Ночь музеев» начнется на Центральной площадке музея (улица, между башнями) с выступления танцоров направления K-pop. В большом выставочном зале покажут спектакль «Малахитовая шкатулка», совместно с Новым художественным театром. В Музее на крыше – «Воробьиные сказки» - игры с детьми и фотозона, музыкальный концерт на крыше музея группы «W». В фойе Западной башни пройдет открытие выставки «Беседы о Востоке», гостей ждут дефиле в кимоно, демонстрация чайной церемонии, мастер-классы по росписи веера и японского фонарика, мастер-класс по линогравюре. В зале ХХ века будет работать площадка «Челябинск Грамотный», пройдут мастер-классы по чистописанию с использованием копировальной бумаги, завязывание пионерских галстуков. Вечером на Летней эстраде - выступление Глазов Band, артистов «Шоу шик» и барабанщиков «The noise». Полная программа также в группе музея.

«Ночь музеев» на Аркаиме раскроет взаимосвязь древней истории и современности. В программе для гостей - архитектурный мастер-класс «Сотворение Аркаима», мастер-класс по Петряковской росписи и открытие одноименной выставки из собраний Брединского музея. Пройдет дефиле костюмов различных эпох народов, населявших Аркаимскую долину и презентация детской книги –игры на эту же тему. Сотрудники музея-заповедника «Аркаим» проведут исторический квест по музейному комплексу. Также в рамках «Ночи музеев» выступит музыкальная группа «Меркурий». Часть мероприятий будет доступна онлайн в официальной группе музея.