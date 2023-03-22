Новинки литературы откроются челябинцам

С 23 по 25 марта в челябинской Публичке состоится первый в этом году просмотр новинок литературы. Познакомиться с самыми интересными книгами всех отделов Публичной библиотеки можно будет в зале периодики (3-й этаж).

На Большом просмотре Абонемент предложит яркие и захватывающие новинки, которые подарят заряд бодрости и вдохновения этой весной. В их числе – новая книга Наринэ Абгарян – «Люди нашего двора». Добрый, легкий сборник рассказов, который поднимет настроение, когда грустно, и вдохновит, когда что-то не получается.

Отдел литературы по искусству представит на Большом просмотре книги и альбомы, посвященные различным видам творчества (живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, музыка); биографии и мемуары знаменитых актеров и художников (Марк Шагал, Фрида Кало, Фаина Раневская); издания о том, как понимать язык кино, об идеях, изменивших архитектуру, об истории русского драматического театра, о тайнах музыки и музыкальных парадоксах.

Отдел обслуживания представит на просмотре издания по всем отраслям знаний: психология и педагогика, история и право, биология и медицина, литература, астрономия, физика и многое другое.

Например, благодаря серии «Практический тренинг» можно научиться излагать свои мысли точно и красиво, разобраться в психотипах человека, попытаться понять себя и окружающих, выстроить гармоничные отношения в разных областях жизни.

Центр межкультурных коммуникаций подготовил подборку новинок по нескольким направлениям: детективы, фэнтези, интеллектуальная проза, изучение языков, психология, астрономия.

Книги с QR-кодом доступны в библиотеке «ЛитРес». Электронную книгу можно читать онлайн на сайте или в приложении «ЛитРес», оформив доступ в отделе электронных ресурсов ЧОУНБ (3-й этаж).

Как уточнили в пресс-службе библиоткеи, главное правило просмотра – во время его проведения книги-экспонаты читателям выдаваться не будут. Но те, кто придет раньше и выберет издание, сможет забронировать его в Электронном каталоге или записаться в очередь у консультантов просмотра.

Чтобы первым увидеть новинки необходим только читательский билет (или паспорт, чтобы его получить).