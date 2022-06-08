Новый фильм Александра Ханта покажут в Челябинске до премьеры

В Челябинске пройдёт предпремьерный показ фильма «Межсезонье» режиссёра Александра Ханта. Посмотреть киноновинку и пообщаться с автором фильма, лауреатом премии «Ника» можно будет 16 июня в Синемапарке. Начало мероприятия в 19.30.

Кинолента рассказывает о шестнадцатилетних подростках, которые сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых. Влюблённая пара пытается отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Однако невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

«При этом «Межсезонье» — фильм не про Катю и Дениса, наши герои — собирательные образы. Это фильм про подростков вообще, размышление о возрасте, в котором все мы были, в том числе история про меня», — рассказал режиссёр.

В этот же день в 16.00 пройдет мастер-класс, где Александр Хант раскроет секреты съемочного процесса, расскажет, как снимался фильм, а также поделится своими профессиональными тайнами. Встреча с кинематографистами состоится в Кинопавильоне по адресу ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 2, (Челябинский государственный институт культуры). Вход через первый корпус, библиотеку либо с улицы со стороны Института музыки. Для участия достаточно предъявить билет на вечерний показ фильма.

Отметим, что Александр Хант также является автором фильма «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов». Картина вышла на экраны в 2017 году и получила множество наград, в том числе главный приз кинофестиваля «Окно в Европу».