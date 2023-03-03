Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"

Музей-заповедник «Аркаим» (Челябинская область) стал победителем конкурсного отбора в Национальный проект «Культура» 2023. В ближайшее время начнется работа по созданию мультимедиа-гида с технологией дополненной реальности.

Всего в этом году появится порядка 67 мультимедиа-гидов в разных музеях страны. «Аркаим» - единственный представитель Челябинской области, попавший в список победителей.

Работа по созданию интерактивного устройства продолжится в течение всего года. Результаты будут опубликованы в веб-версии и в мобильном приложении "Артефакт" со статусом участника Национального проекта «Культура». Мобильное приложение поможет познакомиться с коллекцией музея и узнать интересные факты об уникальных экспонатах.

«В настоящее время у заповедника "Аркаим" на платформе "Артефакт" уже есть страница, на которой размещены две онлайн выставки. Мультимедиа-гид будет создан на основе выставки «Древние культуры степного Зауралья», которую предстоит серьезно изменить и дополнить», - пояснил начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника «Аркаим» Илья Валиахметов.

На данный момент сотрудники заповедника провели подготовительные работы: для интерактивной экскурсии были отобраны 40 предметов, подготовлены фотографии, сопроводительные материалы, разработана дополнительная информация, определены и отмечены точки интереса.

Дальнейшая работа пройдет совместно с редакцией платформы "Артефакт". Предстоит подготовить тексты и записать аудиогид на русском и английском языках, необходимо провести профессиональную фотосъемку экспонатов, настроить распознавание музейных предметов через приложение для мобильных устройств "Артефакт".

В результате посетители музея смогут получать дополнительную информацию о предметах, прослушивать аудиогид, используя мобильное приложение, либо знакомиться с экспонатами через веб-версию. Таким образом любители истории смогут получить новый опыт и впечатления от посещения музея.

Для справки:

В настоящее время у заповедника "Аркаим" на платформе "Артефакт" (https://artefact.culture.ru/ru/museum/zapovednik-arkaim), размещены две выставки.

Первая. «Керамика: искусство и ремесло эпохи бронзы». Состоялась в Озерском городском музее в 2021 году и в Снежинском городском музее в 2022 году.

Вторая. «Древние культуры степного Зауралья». Онлайн-выставка подготовлена на основе экспозиции музея в заповеднике «Аркаим».