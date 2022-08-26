Новый сезон Челябинского театра кукол откроет «Годунов»

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского откроет новый сезон второго сентября премьерным спектаклем «Годунов» по произведению А.С. Пушкина.

«Рабоцарь», «Игра в тычку», «Самарянка» – так называются три из восемнадцати картин истории царствования Бориса Годунова. – рассказала агентству «Урал-пресс-информ» завлит театра Светлана Кондюрина. - В пьесе Пушкина антагонисты не встречаются на сцене, что позволило сыграть две главные роли – Годунова и Димитрия - одному актёру. Эта возможность обостряет конфликт избранного и истинного правителя. Почему избранный не может быть истинным. Народу остаётся, согласно знаменитой ремарке, только безмолвствовать. На протяжении действия пустое пространство заполняют многочисленные головы, и не всем из них дано право голоса. Они лишь масса для манипуляции, а манипуляция, помимо прочего, – ещё и способ работы актёра с куклой».