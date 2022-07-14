О смешном и страшном из истории Челябинской области - «От верблюда»

Короткие развлекательные подкасты отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки знакомят с забавными и подчас неправдоподобными сюжетами из истории Южного Урала. Будет чем удивить попутчиков во время летних каникул, обещают в храме знаний.

Краеведческий подкаст «От верблюда» стартовал в 2021 году, эпизоды публикуются в социальной сети «ВКонтакте» и пользуются неизменной популярностью у слушателей. На сегодняшний день вышло уже 30 эпизодов. Первый сезон был посвящен улицам Челябинска, второй – рассказывает о необычных историях, связанных с Челябинской областью, и развенчивает некоторые мифы.

Так, например, апрельский выпуск «Ленин с двумя кепками» был посвящен памятнику на площади Революции в Челябинске, о котором с легкой руки Сергея Довлатова ходит байка – будто бы вождю в спешке изготовили два головных убора.

Подкаст также подверг сомнению легенду, связанную с могилой чапаевского ординарца Петьки в Кундравах, зато нашел сходство в событиях из «Капитанской дочки» Пушкина с фактами времен Пугачевского восстания в крепости Магнитной.

Кроме того, в 2022 году вышли сюжеты о коварстве уральского климата и об особенностях местного диалекта.

Июньский эпизод называется «Мартышки на Урале» и посвящен топонимике региона. Оказывается, на карте Челябинской области есть много смешных и странных названий, например, Мартышкино болото, река Уй, Титечные горы, хребты Большая и Малая СукА.

«В июле расскажем о картофельном бунте в Челябинском уезде, – делится планами автор подкаста, сотрудник отдела краеведения ЧОУНБ Юлия Поздеева. – И это совсем не смешно: середина XIX века, технический прогресс, а местные крестьяне категорически отказываются сажать картошку, называя ее дьявольским яблоком, буквально лезут под пули! А ведь сейчас мы не мыслим жизнь без картошки, называем её “вторым хлебом”»!

Кроме того, в 2022 году слушателей ждут сюжеты об уральских верблюдах, улице имени Джона Леннона и обуви, названной в честь ЧТЗ.

Такие короткие истории, забавные или страшные, хорошо слушать вечером у костра или рассказывать попутчикам в поезде, поэтому подкаст станет отличным дополнением в любом путешествии по нашему краю, уверены в отделе краеведения Публичной библиотеки.