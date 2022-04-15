«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»

В театре «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) подведены итоги I Областного (XIII городского) детско-юношеского театрального конкурса «Я люблю театр» на самое театральное учебное заведение, воспитанники которого посетили большее количество спектаклей и активно участвовали в творческих номинациях.
Финансовую поддержку конкурсу оказало министерство культуры Челябинской области.
Основные участники – златоустовцы. Впервые присоединились к ним ученики школы № 16 города Миасса. Общее же число юных талантов – 350 человек из 29 учреждений образования и культуры, среди которых школы, ССУЗы, детский сад, библиотека, Дом детского творчества, Дворец культуры «Булат».
Традиционно подведение итогов творческой части проходило по трем номинациям: литературное творчество, актерское мастерство и «Банк педагогических идей».
В номинации «литературное творчество» места распределились следующим образом:
Младшая возрастная группа, поэзия
1 место – Буров Всеволод, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.
2 место – Симбирцевы Александр и Иван, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.
3 место – Антонова Виктория, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.
Младшая группа, проза (эссе, отзывы о спектаклях)
1 место – Пекарский Алексей, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл. (эссе)
2 место – Довбищук Владимир, МАОУ СОШ № 9, 4 «в» кл.
Сидорова Анастасия, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.
Хоркин Тимофей – МАОУ СОШ № 10, 1 «б» кл.
3 место –Ахмеджанов Тимур, Карпова Ульяна, МАОУ СОШ № 10, 1 «б» кл.
Средняя возрастная группа, поэзия
1 место – Чекаров Константин, МАОУ СОШ № 45, 6 «б» кл.
Криштан Евгения, МАОУ СОШ 45, 6 «б» кл.
2 место – Шмелева Полина, МАОУ СОШ № 25, 6 «б» кл.
3 место – Ворона Виктория, МАОУ СОШ № 29, 5 «з» кл.
Средняя возрастная группа, проза (эссе, отзывы о спектаклях)
Эссе
1 место – Вертипрахов Ярослав, МАОУ СОШ № 5, 5 кл.
2 место – Клименко Злата, МАОУ СОШ № 16, 7 «б» кл., г. Миасс
3 место – Бахчева Майя, МАОУ СОШ № 15, 5 «в» кл.
Афанасьева Эвелина, МАОУ СОШ № 90, 8 «а» кл.
Отзывы о спектаклях
1 место – Юшина Лика, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
Кассина Виктория, МАОУ СОШ № 16, 7 «б» кл., г. Миасс
Мокринская Софья, МАОУ СОШ № 45, 8 «б» кл.
Бахтина Софья, МАОУ СОШ № 45, 8 «б» кл.
2 место – Ачунова Мария, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
Ковальский Степан, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
Кузьменков Павел, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
3 место – Хоркин Матвей, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
Глотова Софья, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
Кузякина Виталия, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.
Воронкова Виктория, МАОУ СОШ № 45, 6 «б» кл.
Завьялов Матвей, МАОУ СОШ № 45, 8 «б» кл.
Старшая возрастная группа,
поэзия
3 место – Цвигун Мария, МАОУ СОШ № 8, 10 «б» кл.
Средняя возрастная группа, проза (эссе, отзывы о спектаклях)
Эссе
2 место – Лубянский Ярослав ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» гр.Р1
3 место – Акимов Алексей ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» гр.Р1
Зиновьева Юлия ГБОУ СПО «Златоустовский медицинский техникум» 1 мс1
Отзывы о спектаклях
1 место – Чистяков Александр, МАОУ СОШ № 90, 11 «а» кл.
Кожунова Полина, МАОУ СОШ № 90, 11 «а» кл.
Тардакова Анастасия, МАОУ СОШ № 45, 10 кл.
2 место – Жильцова Виктория, МАОУ СОШ № 15, 9 «б» кл.
Маршалов Даниил, МАОУ СОШ № 90, 11 «а» кл.
3 место – Власов Илья, МАОУ СОШ № 37, 10 «б» кл.
Победителями в номинации «актерское мастерство» стали:
Младшая возрастная группа
Театральная миниатюра
1 место – театральная студия «Карусель» МАОУ СОШ № 25, 2 «а» кл.
2 место – вокально-литературная группа «Мажорики», МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.
МАДОУ д/с № 47 «Улыбка»
3 место – МАОУ НОШ № 25, 1 «а» кл.
Художественное чтение
1 место – Вознесенская Варвара, МАУДО «ДДТ», образцовый театральный коллектив «Сказочная страна»
2 место – Баранова Ксения, МАОУ СОШ № 10, 2 «б» кл.
Девлешева Алиса, МАОУ СОШ № 10, 3 «а» кл.
3 место – Давлетшина Анна, МАОУ СОШ № 10, 1 «б» кл.
Средняя группа
Театральная миниатюра
1 место – МАОУ СОШ № 16, 5 кл. г. Миасс
3 место – МАОУ СОШ № 4, студия «Душа четвертой», 6 «б» кл.
Художественное чтение
1 место – Харина Анастасия, МАОУ СОШ № 9, 5 «а» кл.
2 место – Токарева Анна, МАОУ СОШ № 9, 5 «б» кл.
3 место – Газизова Виктория, МАОУ СОШ № 35, 7 «г» кл.
Старшая группа
Театральная миниатюра
1 место – ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
Юношеская литературно-театральная группа «МиЛиТ» при
библиотеке № 5 «Окна» МБУК «ЦБС ЗГО»
2 место – МАОУ СОШ № 1, 8 «а», 9 «а», 10 «а» кл.
Художественное чтение
1 место – Бурлаков Владислав, ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», 3 курс
Осипова Софья, МАУО «ДДТ», образцовый театральный коллектив «Сказочная страна»
2 место – Азаркова Валерия, МАОУ СОШ № 9, 11 «а» кл.
Лаврентьева Карина, МАОУ СОШ № 9, 11 «а» кл.
Макарова Виктория – ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 312а
Сорокина Валерия, МАОУ СОШ № 4, 9 кл.
3 место – Исхакова Гульназ, ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 112б
Сафина Юлия, ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 111
Боронникова Анна – ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 412а.
Тюфяков Сергей – ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 213а
Шигаева Виктория – ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ», гр. 3П
Кстати, абсолютно все конкурсанты, не только победители, получили призы.
«Банк педагогических идей» пополнили своими работами три педагога:
- Афанасьева Оксана Михайловна, учитель русского языка и литературы школы – интерната № 31, автор «Рабочей программы курса внеурочной деятельности» (театральный кружок «Аплодисменты»).
- Родионова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов школы № 90Автор «Программы театрального объединения «Мажорики».
- Другова Елена Владимировна, учитель начальных классов школы № 10. Автор «Театрального квиза».
С этим интереснейшим материалом можно ознакомиться на сайте театра.
Самыми театральными учебными заведениями сезона стали школы № 8, 10, 45, 90, 16 (г. Миасс) и Златоустовский техникум технологий и экономики.
На заключительном празднике-подведении итогов победителей и участников конкурса поздравили главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Сергеевич Горбачевский, заместитель начальника муниципального управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Ионова Наталья Васильевна и жюри конкурса: заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, артисты Ольга Семененко, Оксана Заславская, Екатерина Крыгина во главе с председателем, зав. литературно-драматургической частью театра Светланой Трофимовой.