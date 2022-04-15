«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»

В театре «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) подведены итоги I Областного (XIII городского) детско-юношеского театрального конкурса «Я люблю театр» на самое театральное учебное заведение, воспитанники которого посетили большее количество спектаклей и активно участвовали в творческих номинациях.

Финансовую поддержку конкурсу оказало министерство культуры Челябинской области.

Основные участники – златоустовцы. Впервые присоединились к ним ученики школы № 16 города Миасса. Общее же число юных талантов – 350 человек из 29 учреждений образования и культуры, среди которых школы, ССУЗы, детский сад, библиотека, Дом детского творчества, Дворец культуры «Булат».

Традиционно подведение итогов творческой части проходило по трем номинациям: литературное творчество, актерское мастерство и «Банк педагогических идей».

В номинации «литературное творчество» места распределились следующим образом:

Младшая возрастная группа, поэзия

1 место – Буров Всеволод, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.

2 место – Симбирцевы Александр и Иван, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.

3 место – Антонова Виктория, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.

Младшая группа, проза (эссе, отзывы о спектаклях)

1 место – Пекарский Алексей, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл. (эссе)

2 место – Довбищук Владимир, МАОУ СОШ № 9, 4 «в» кл.

Сидорова Анастасия, МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.

Хоркин Тимофей – МАОУ СОШ № 10, 1 «б» кл.

3 место –Ахмеджанов Тимур, Карпова Ульяна, МАОУ СОШ № 10, 1 «б» кл.

Средняя возрастная группа, поэзия

1 место – Чекаров Константин, МАОУ СОШ № 45, 6 «б» кл.

Криштан Евгения, МАОУ СОШ 45, 6 «б» кл.

2 место – Шмелева Полина, МАОУ СОШ № 25, 6 «б» кл.

3 место – Ворона Виктория, МАОУ СОШ № 29, 5 «з» кл.

Средняя возрастная группа, проза (эссе, отзывы о спектаклях)

Эссе

1 место – Вертипрахов Ярослав, МАОУ СОШ № 5, 5 кл.

2 место – Клименко Злата, МАОУ СОШ № 16, 7 «б» кл., г. Миасс

3 место – Бахчева Майя, МАОУ СОШ № 15, 5 «в» кл.

Афанасьева Эвелина, МАОУ СОШ № 90, 8 «а» кл.

Отзывы о спектаклях

1 место – Юшина Лика, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

Кассина Виктория, МАОУ СОШ № 16, 7 «б» кл., г. Миасс

Мокринская Софья, МАОУ СОШ № 45, 8 «б» кл.

Бахтина Софья, МАОУ СОШ № 45, 8 «б» кл.

2 место – Ачунова Мария, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

Ковальский Степан, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

Кузьменков Павел, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

3 место – Хоркин Матвей, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

Глотова Софья, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

Кузякина Виталия, МАОУ СОШ № 10, 5 «б» кл.

Воронкова Виктория, МАОУ СОШ № 45, 6 «б» кл.

Завьялов Матвей, МАОУ СОШ № 45, 8 «б» кл.

Старшая возрастная группа,

поэзия

3 место – Цвигун Мария, МАОУ СОШ № 8, 10 «б» кл.

Средняя возрастная группа, проза (эссе, отзывы о спектаклях)

Эссе

2 место – Лубянский Ярослав ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» гр.Р1

3 место – Акимов Алексей ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» гр.Р1

Зиновьева Юлия ГБОУ СПО «Златоустовский медицинский техникум» 1 мс1

Отзывы о спектаклях

1 место – Чистяков Александр, МАОУ СОШ № 90, 11 «а» кл.

Кожунова Полина, МАОУ СОШ № 90, 11 «а» кл.

Тардакова Анастасия, МАОУ СОШ № 45, 10 кл.

2 место – Жильцова Виктория, МАОУ СОШ № 15, 9 «б» кл.

Маршалов Даниил, МАОУ СОШ № 90, 11 «а» кл.

3 место – Власов Илья, МАОУ СОШ № 37, 10 «б» кл.

Победителями в номинации «актерское мастерство» стали:

Младшая возрастная группа

Театральная миниатюра

1 место – театральная студия «Карусель» МАОУ СОШ № 25, 2 «а» кл.

2 место – вокально-литературная группа «Мажорики», МАОУ СОШ № 90, 2 «б» кл.

МАДОУ д/с № 47 «Улыбка»

3 место – МАОУ НОШ № 25, 1 «а» кл.

Художественное чтение

1 место – Вознесенская Варвара, МАУДО «ДДТ», образцовый театральный коллектив «Сказочная страна»

2 место – Баранова Ксения, МАОУ СОШ № 10, 2 «б» кл.

Девлешева Алиса, МАОУ СОШ № 10, 3 «а» кл.

3 место – Давлетшина Анна, МАОУ СОШ № 10, 1 «б» кл.

Средняя группа

Театральная миниатюра

1 место – МАОУ СОШ № 16, 5 кл. г. Миасс

3 место – МАОУ СОШ № 4, студия «Душа четвертой», 6 «б» кл.

Художественное чтение

1 место – Харина Анастасия, МАОУ СОШ № 9, 5 «а» кл.

2 место – Токарева Анна, МАОУ СОШ № 9, 5 «б» кл.

3 место – Газизова Виктория, МАОУ СОШ № 35, 7 «г» кл.

Старшая группа

Театральная миниатюра

1 место – ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

Юношеская литературно-театральная группа «МиЛиТ» при

библиотеке № 5 «Окна» МБУК «ЦБС ЗГО»

2 место – МАОУ СОШ № 1, 8 «а», 9 «а», 10 «а» кл.

Художественное чтение

1 место – Бурлаков Владислав, ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», 3 курс

Осипова Софья, МАУО «ДДТ», образцовый театральный коллектив «Сказочная страна»

2 место – Азаркова Валерия, МАОУ СОШ № 9, 11 «а» кл.

Лаврентьева Карина, МАОУ СОШ № 9, 11 «а» кл.

Макарова Виктория – ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 312а

Сорокина Валерия, МАОУ СОШ № 4, 9 кл.

3 место – Исхакова Гульназ, ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 112б

Сафина Юлия, ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 111

Боронникова Анна – ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 412а.

Тюфяков Сергей – ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», гр. 213а

Шигаева Виктория – ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ», гр. 3П

Кстати, абсолютно все конкурсанты, не только победители, получили призы.

«Банк педагогических идей» пополнили своими работами три педагога:

- Афанасьева Оксана Михайловна, учитель русского языка и литературы школы – интерната № 31, автор «Рабочей программы курса внеурочной деятельности» (театральный кружок «Аплодисменты»).

- Родионова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов школы № 90Автор «Программы театрального объединения «Мажорики».

- Другова Елена Владимировна, учитель начальных классов школы № 10. Автор «Театрального квиза».

С этим интереснейшим материалом можно ознакомиться на сайте театра.

Самыми театральными учебными заведениями сезона стали школы № 8, 10, 45, 90, 16 (г. Миасс) и Златоустовский техникум технологий и экономики.

На заключительном празднике-подведении итогов победителей и участников конкурса поздравили главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Сергеевич Горбачевский, заместитель начальника муниципального управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Ионова Наталья Васильевна и жюри конкурса: заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, артисты Ольга Семененко, Оксана Заславская, Екатерина Крыгина во главе с председателем, зав. литературно-драматургической частью театра Светланой Трофимовой.