Осенний марафон фестивалей и гастролей челябинских кукольников Челябинский театр кукол имени В. А. Вольховского за три осенних месяца примет участие в семи фестивалях, дважды съездит на гастроли и примет у себя коллег из пяти городов. Вот такая напряжённая жизнь предстоит челябинским кукольникам. И начнётся она уже в этом месяце.

Вот что рассказывает об этом марафоне заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина: «Спектакль «Годунов», предназначенный старшим школьникам и взрослым зрителям, на прошлогоднем фестивале «Соломенный жаворонок» стал победителем в нескольких главных номинациях и сразу получил несколько приглашений на крупные международные фестивали. В сентябре «Годунов» отправится на один из самых представительных и авторитетных форумов театров кукол - фестиваль «Рязанские смотрины», который пройдет с 9 по 13 сентября. И сентябре же, с 21 по 28, в Москве состоится Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова под названием «Образцовфест», на котором тоже будет представлен челябинский «Годунов». Фестивали эти не наградные, но оба популярны, известны, являются знаковыми в области своего искусства, так что само приглашение на них можно расценивать как высокое признание спектакля профессиональным сообществом. А в ноябре, уже в статусе хедлайнера, «Годунов» откроет I Международный фестиваль театров кукол «Золотой гапит» в Йошкар-Оле».

Также успешно складывается судьба еще одной премьеры прошлого сезона: спектакль «Неправильные сказки» включён в конкурсную программу «Большого детского фестиваля» в Москве. Он же примет участие в Международном фестивале театров кукол «В гостях у “Арлекина”», который пройдет в Омске с четвертого по девятое октября. А спектакль-лауреат прошлого Большого детского фестиваля «Полонез Огинского» в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» в рамках программы «Эхо Большого детского фестиваля» в сентябре отправится на гастроли в Петропавловск-Камчатский.

Родной Челябинск тоже не останется в стороне от фестивального маршрута театра кукол. С пятого по 16 октября будет проходить традиционный фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена». В его афишу включён и будет показан 14 октября спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена». И эту же постановку челябинские артисты покажут на Первом театральном фестивале семейных спектаклей «Сказочный мир», который пройдет в Тобольске с 25 по 27 октября. А на рубеже двух осенних месяцев, сентября и октября, челябинские кукольники в рамках федеральной программы «Большие гастроли» отправятся с тремя спектаклями в Ханты-Мансийск. И затем будут встречать у себя с ответными гастролями коллег из театра Ханты-Мансийска.