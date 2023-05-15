«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох

В Челябинске, в стенах театра оперы и балета имени Глинки, восьмого июня состоится театрализованный концерт ОПЕРА-ГАЛА «От Монтеверди до Щедрина», в котором примут участие практически все солисты челябинской труппы.

Как отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, зрителей ждет фейерверк из легендарной музыки разных эпох.

По замыслу режиссера Тимофея Соколова, каждый номер будет представлять собой мини-спектакль: с мизансценами, костюмами и декорациями.

«Формат этого концерта очень непрост, но при этом интересен. Это дает свободу и исполнителям, и режиссеру. Так, я задумал нетрадиционное решение в частушках Варвары из оперы «Не только любовь» Родиона Щедрина. Сложность в том, что, в отличие от спектаклей репертуара, у нас отсутствует драматургия, которую нам нужно создать. В большинстве номеров оформление будет поддерживать эпоху, например, в ариях из опер «Тоска» Пуччини и «Царская невеста» Римского-Корсакова. Кроме того, мы будем задействовать видеоконтент», – отметил Тимофей Соколов.

Значительную часть программы составили произведения, которые ранее никогда не исполнялись на челябинской сцене. Это сольные и ансамблевые номера из опер «Вертер» Жюля Массне, «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди, «Юлий Цезарь» Георга Генделя, «Мефистофель» Арриго Бойто, «Сельская честь» Пьетро Масканьи и многие другие. Прозвучат сочинения и отечественных композиторов: ария князя Андрея Болконского из оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева, финал оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова.

«Вместе с другими артистами я солирую в номере «Боже, ты наш покров» из оперы Чайковского «Орлеанская дева», исполняю партию Жанны д’Арк, –рассказала солистка театра, заслуженная артистка Республики Татарстан Гузелья Шахматова. – Этот образ отличается от тех, что я обычно воплощаю. Здесь требуется драматический, стенобитный голос, с меццо-сопрановой окраской тембра. Нас поддерживает хор, что дает очень сильное и мощное звучание. От этой музыки никто не может остаться равнодушным. Это сила слова, сила созвучия аккордов, гармонии».

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра оперы и балета имени Глинки под руководством Александра Матушкина.

Билеты на театрализованный концерт ОПЕРА-ГАЛА «От Монтеверди до Щедрина» уже в продаже, приобрести их можно также по Пушкинской карте