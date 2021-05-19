Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области

С 27 июня по 1 июля в Челябинске состоится Областной образовательный форум для профессиональных актёров «Новые технологии актёрского мастерства: осмысление и практическое исследование». В программе: мастер-классы, лекции, воркшопы ведущих педагогов и мастеров современного театра, круглый стол.

Организатором форума является театр «Манекен» при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, а главная его цель – знакомство с новыми технологиями, методами, подходами в работе актёра над собой и над созданием сценического образа.

Педагоги форума:

Игорь Владимирович Яцко – ведущий мастер-класса по актёрскому мастерству. Актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист России, художественный руководитель режиссёрско-актёрской лаборатории «Школы драматического искусства» Анатолия Васильева, преподаватель кафедры режиссуры драмы в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.

Михаил Валерьевич Каргапольцев – ведущий мастер-класса по сценической речи. Ученик профессора сценической речи Юрия Васильева, актёр театра и кино, режиссёр, руководитель театра «ЦЕХЪ».

Мария Львовна Шмаевич – ведущая телесного практикума для актёра. Актриса, режиссёр, педагог кафедры сценической пластики Российского института театрального искусства – ГИТИС.

Сергей Юрьевич Землянский – ведущий мастер-класса по пластике в искусстве актёра. Режиссёр-хореограф, педагог, актёр.

Владимир Фёдорович Филонов – координатор, модератор круглого стола форума. Профессор кафедры театрального искусства Челябинского государственного института культуры, режиссёр, художественный руководитель студии-театра «Манекен»

От участников необходимо обязательное участие во всех обучающих мероприятиях форума и желание менять свои представления и быстро осваивать новое. Условия участия: организаторы форума обеспечивают возможность посещения всех мероприятий форума, а также организацию кофе-брейков; проезд до города Челябинска и проживание за счёт участников или направляющей стороны.

Для участия в форуме необходимо до 1 июня скачать анкету по ссылке, заполнить её и отправить на e-mail: tk@kultura174.ru (в теме письма указать: «Заявка на форум»). От каждого театра будет от vk.com/theatermaneken обрано не более трёх актёров. Список участников, прошедших отбор, будет размещён на официальном сайте театра «Манекен» и в официальной группе Вконтакте не позднее 10 июня.