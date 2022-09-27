Патриарх челябинской рок-сцены отпразднует юбилей вечером неканонической поэзии

Вечером современной поэзии «Время микс» при участии актеров Театра драмы и НХТ в ближайшую субботу, первого октября, отметит 60-летний юбилей один из корифеев челябинского рок-движения, музыкант, продюсер Юрий Князев. Слушателей ждет нечто абсолютно нетрадиционное — авторские тексты музыканта, которые могли стать песнями, но так и не стали, стихи не напечатанные и даже непечатные.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской филармонии, Юрий Князев более известен в неформальной музыкантской тусовке под творческим псевдонимом Пупкин. Больше 15 лет он концертировал на площадках уральского региона и за его пределами в составе самых разных музыкальных коллективов и в качестве исполнителя собственных песен и стихов. Юрий — основатель авангардного экспериментального Камерного оркестра «НИЧЕВО!» (1987), создатель творческой мастерской «N» и проекта «NProject», музыкант и первый челябинский продюсер, который начал записывать южноуральских рокеров на лицензионных пластинках и издавать их промышленным способом, а не делать самиздат. Сейчас занимается студийной работой, изданием альбомов, продюсированием молодых музыкантов Челябинска.

К 60-летию Князев/Пупкин представляет еще один уникальный проект — вечер неканонической современной поэзии «Время микс», куда вошли его авторские тексты. «Вербальные верлибры не изданные, не напечатанные и непечатные, перемешанные во времени и пространстве», — так определяет их сам автор.

«Впервые будут звучать исключительно тексты — стихи, истории, небольшие повествования о том, как все это связано между собой. Это микс стилей, жанров, направлений. — говорит Юрий Князев. — Многие имеют метафизический подтекст, какие-то достаточно лирические, парочка хулиганских. Всё это стихи, которые могли стать песнями, но не стали, не смогли и не стали, и даже те, которые смогли, но тоже не стали. Их мы прочтем вместе с замечательными актерами челябинских театров Олегом Барышевым из драмы и Константином Таланом из НХТ. Тексты они выбирали сами, все будет исполняться в нередактированной, первичной авторской версии. Я определил бы формат этого вечера как творческую встречу, некий импровизационный перфоманс. И мне будет приятно, если благодаря формату творческих вечеров НХТ откроет новый для себя способ общения со зрителем. Дебюты, они такие».

Услышать авторские стихи и отпраздновать юбилей артиста можно будет на сцене Нового Художественного театра (проспект Ленина, 19) первого октября в 18:00. Вход на концерт — свободный.