Педагоги Челябинского колледжа культуры оценили работу своих выпускников на сцене «Омнибуса»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» прошла встреча творческого коллектива с руководителями и педагогами колледжа культуры Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского. Педагоги оценили мастерство своих выпускников, посмотрев спектакль «Старший сын. Встречи в предместье» с их участием.

«На протяжении нескольких лет театр и колледж связывают творческие профессиональные отношения. С 2014 года главный режиссер «Омнибуса» Борис Сергеевич Горбачевский является председателем государственной экзаменационной комиссии этого учебного заведения, аттестует выпускников актерского отделения, которые впоследствии пополняют труппу Златоустовской драмы, - рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова. - Но на этом совместная деятельность не заканчивается. Педагоги всегда имеют возможность посмотреть, как реализуют свой актерский потенциал их воспитанники».

В этот раз в Златоуст из Челябинска прибыл солидный десант. Увидеть своих бывших воспитанников на сцене «Омнибуса» изъявили желание директор колледжа Елена Хусаинова, заместитель директора по учебной работе Ирина Кашина, зав. отделением актерского искусства и театрального творчества Наталья Партолина, режиссёр 4-го курса Надежда Бокарева, преподаватель по танцу и сценическому мастерству Сергей Лобанов, педагог-режиссёр Владимир Сонин, педагог по мастерству актёра Марина Трипольская. Им предстояло посмотреть спектакль «Старший сын. Встречи в предместье» по пьесе А. Вампилова, в котором играют пять их выпускников.

Перед началом спектакля педагогов провели по всем залам, цехам и гримёркам театра. Гости остались довольны уютом и содержанием

театрального дома. Восторженных эмоций добавила во время этой экскурсии встреча педагогов со своими бывшими воспитанниками. Спектакль, поставленный главным режиссёром театра Борисом Горбачевским, тоже произвёл на гостей сильное впечатление. Как и на переполнивших зал зрителей. А после спектакля в дружеском кругу преподавателей, студентов, представителей театра, который образовался в фойе «Омнибуса», челябинские гости не скупились на слова благодарности руководителям театра - директору Александру Сергеевичу Романову и главному режиссеру Борису Сергеевичу Горбачевскому за заботу о молодых актерах, за рост и совершенствование мастерства выпускников колледжа.

«Вы такие красивые и позитивные! Укрепляйтесь в этом

театре, набирайтесь мастерства! Мы очень вами довольны!», - говорили педагоги, обращаясь к только что сошедшей со сцены пятёрке молодых актёров, своим недавним питомцам. Андрей Заварухин, Андрей Казачков, Надежда Незнахина, Анна Гараева, Виталий Дружинин в ответ благодарили наставников за бесценные уроки своего профессионального становления и за добрые слова поддержки в начале их творческого пути.

По поводу спектакля челябинские педагоги были едины в его высокой оценке и даже высказали такую мысль: «Ваш «Старший сын» – это ностальгия по тому театру, который мы потеряли. Но сегодня появилась надежда, что этот театр – с искренностью чувств, глубиной мысли - вернулся и будет жить».

Завершилась встреча обстоятельным разговором педагогов колледжа с руководством театра о дальнейших планах и перспективах совместной работы. И здесь мнение обеих сторон тоже было едино – творческое содружество, которое приносит такие добрые, успешные результаты, обязательно должно продолжаться.