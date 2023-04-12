Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому

В Челябинске в Доме актера имени Милосердова прошла первая олимпиада на тему «Наследие Станиславского и Немировича-Данченко в мировой театральной культуре».

Пожалуй, в таком умном, познавательном и весёлом состязании актёрское сообщество региона ещё не участвовало. Были конкурсы, фестивали, смотры, даже соревнования по футболу, шахматам и боулингу, но, чтобы в одном турнире соединились знание теории и актёрская игра, – такое было впервые. Поэтому первую олимпиаду её организаторы назвали пробным, или пилотным, вариантом.

Авторство идеи оригинального состязания (она была озвучена на одном из заседаний секции критиков областного театрального союза) принадлежит члену секции, большому знатоку театра, кандидату физико-математических наук Игорю Клебанову. В среде театралов он известен созданием в Доме актёра интересных творческих вечеров, посвящённых знаменитым деятелям литературы и сцены, – Эрдману, Высоцкому, Маршаку.

Идея олимпиады была принята всеми и сразу. За реализацию её, помимо Челябинского регионального отделения СТД РФ, взялись Новый Художественный театр и Златоустовский драматический театр «Омнибус». Участниками новшества стали студенты колледжа культуры ЮУрГИИ имени Чайковского и молодые артисты НХТ и «Омнибуса». Две команды по шесть человек (те, кто ещё учится, и те, кто уже выходит на сцену) первый этап олимпиады - теоретический - начали с мозгового штурма в формате «брейн-ринга». Так как нынешний год отмечен юбилеями К.С. Станиславского (160 лет), В.И. Немировича-Данченко (165 лет) и МХАТа (125 лет), игра посвящалась именно этим знаменательным датам в истории русского театра.

В теоретическом туре командам предстояло очень быстро и точно ответить на вопросы по творческому наследию великих реформаторов театра и набрать как можно больше баллов. Задавал вопросы и вёл всю олимпиаду Игорь Клебанов, который великолепно справлялся и с этой ролью. Мозговой штурм сопровождался штормом аплодисментов и подбадривающих возгласов зрителей – групп поддержки команд и завершился с преимуществом всего в один балл в пользу актёрской эрудиции (12:11).

Второй тур был творческим – обеим командам предстояло в конкурсе актерских этюдов показать по четыре работы. На каждую отводилось всего три минуты. Этюды были взяты из книги Станиславского «Работа актёра над собой». Члены жюри оценивали их двумя карточками – зелёной (верю) и красной (не верю). В жюри олимпиады работали известные театральные деятели Челябинской области: художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд, главный режиссёр театра «Омнибус» Борис Горбачевский, театровед, преподаватель ЧГИК, член секции критиков Татьяна Цидина; ведущие актёры Камерного театра заслуженный артист России Виктор Нагдасёв и Надежда Нагдасёва, режиссёр НХТ, преподаватель ЮурГИИ имени Чайковского Дмитрий Фоминых.

Этюды были разные по составу участников и по тематике: например, для одного участника – «Рву с прошлым» и «Заблудился в лесу», а для всей шестёрки команд – «Цветы на клумбе» и «Статуи в античном музее». Оттого, как распускаются на клумбе роскошные цветы и оживают строгие античные статуи, как на глазах преображаются, входя в образ, актёры, эмоциональный градус зрительного зала резко подскочил. И хотя опять в один балл победили молодые артисты, состязанием удовлетворены были все до одного - организаторы, жюри, зрители, сами участники и капитаны обеих команд – Александр Якунин (команда актёров) и Богдан Нечаев (команда студентов). Победили дружба и Театр!

При подведении итогов и награждении участников (а без наград - дипломов и коробок конфет - не остался никто) успех начинания был признан единодушно.

«Полётный вариант», «проба пера», «первый блин» - всё это опроверг прошедший в Доме актёра праздник эрудиции и мастерства. А это значит, что он может и должен иметь продолжение. И уже сейчас организаторы театральной олимпиады задумались о расширении географии, о вовлечении в это умное и увлекательное состязание профессиональных актёров из других театров области.