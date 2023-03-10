10.03.2023
Орел: Владельцы нетиповых балконов в Челябинске должны сами бороться с сосульками
10.03.2023
Российская академия художеств отметила пятерых творцов из Магнитогорска
10.03.2023
Житель Нязепетровска держал жену в погребе и применил к ней сексуальное насилие
10.03.2023
Челябинские дорожники уже приступили к ямочному ремонту
10.03.2023
Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе
10.03.2023
Дорожная ситуация на юге Челябинской области остается сложной
Первый шаг к успеху. К юбилею Владимира Богдановского
08.02.2023
«Каменному поясу» Челябинска – сорок лет
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023