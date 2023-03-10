Первый шаг к успеху. К юбилею Владимира Богдановского

Государственный Исторический музей Южного Урала опубликовал первый снимок Владимира Богдановского, сделанный на Олимпиаде в Москве 1980 года и ставший его пропуском в мир большой, профессиональной фотографии.

Тогда директор Исторического музея был молодым челябинским фотографом. Как и тысячи других гостей столицы, в дни всемирной летней Олимпиады Владимир Богдановский гулял с фотоаппаратом по московским улицам, и, конечно же, его маршрут пролегал через Красную площадь. Там в это время началась смена караула возле мавзолея — эффектное зрелище с участием статных, великолепно вымуштрованных кремлевских курсантов.

На снимке, сделанном с довольно необычного ракурса, мы как раз и видим этих курсантов, толпу любопытных зевак и голубков, мирно разгуливающих по брусчатке на пути у почетного караула.

Чем-то этот снимок зацепил корифея челябинской фотографии, одного из основателей Челябинского фотоклуба Владимира Белковского. Да так, что фотография неизвестного доселе автора была размещена в книге «Урал. Земля. Дружба», изданной в 1982 года.

Сегодняшний читатель вряд ли может представить, насколько невероятная это была удача для автора - когда твой снимок публикуют даже не в газете, а в настоящей книге, изданной в государственном издательстве (а других тогда и не было).

В преддверии юбилея Владимира Богдановского (в июне ему исполнится 70 лет), теперь уже увенчанного многочисленными наградами фотохудожника, вспомним этот снимок, в котором прозорливый Владимир Белковский увидел некую «изюминку» и дал молодому таланту путевку в жизнь, опубликовав его работу на первом развороте книги, посвященной Южному Уралу.

P. S. Исторический музей благодарит Сергея Белковского за то, что откликнулся на просьбу и помог разыскать в архивах своего отца Владимира Белковского снимок, положивший начало фотографической карьере Владимира Богдановского.