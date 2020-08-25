ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
С добрым утром, Урал

Победители Ильменки: для вас снова поет квинтет «Консонанс»

Культура
Сегодня, 11:42
Размер текста

По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы познакомим вас с квинтетом «Консонанс» из Екатеринбурга.Это солисты коллектива Ирина Кадочникова, Оксана Кулаева, Наталья Кулакова и Оксана Пащенко и неизменный гитарист Александр Кулаев.

Квинтет «Консонанс» - лауреат и призер многочисленных городских, областных и российских фестивалей авторской песни. Созданный в 1994 году как квартет, в 1997 году он стал квинтетом. Своими лёгкими зажигательными композициями ансамбль "Консонанс" неоднократно радовал слушателей на разных фестивалях. "Консонанс" - это вокальное многоголосие в ритмах боссы, самбы под аккомпанемент виртуозной гитары, а также душевные авторские и популярные композиции в собственных вокальные обработках.

Сегодня квинтет «Консонанс» поет для вас песню «Спасибо, музыка, тебе».

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать,  присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
20.08.20 10:59
Победители Ильменки: для вас снова поет Евгений Воронин
19.08.20 12:16
Победители Ильменки: для вас снова поет Павел Евграфов
18.08.20 10:53
Победители Ильменки: для вас поет квинтет «Консонанс»
17.08.20 10:40
На Кубке мира по художественной фотографии у России две серебряные медали
17.08.20 10:32
Победители Ильменки: для вас поет Александр Шарыгин
14.08.20 15:50
Медиаволонтеры вышли в оффлайн в Историческом музее
14.08.20 10:30
Для вас поет Олег Митяев
13.08.20 19:21
Осенью Челябинск увидит шекспировского «Макбета» - мечи для Камерного уже куют
13.08.20 19:10
Молодежный театр расскажет челябинцам о том, как слониха упала с неба
13.08.20 10:07
Победители Ильменки: для вас поет Евгений Воронин
Среда обитания
Сегодня, 10:20
Челябинцы заявляют об ухудшении экологической обстановки в области
Экономика
Сегодня, 11:01
Решить мусорные проблемы в Челябинской области поможет государство
Новости
Сегодня, 11:57
Федерация
Медобследованием россиян займется искусственный интеллект
Сегодня, 11:41
Спорт
Копейская велогонщица Эльвира Хайруллина подтвердила титул чемпионки России
Сегодня, 11:27
Общество
Жителей Советского района Челябинска предупредили об отключении электричества
Сегодня, 11:13
Происшествия
Полицейские Челябинска нашли женщину, которая похитила кусты кизильника на Лесопарковой
Сегодня, 10:37
Происшествия
Полицейские пресекли распространение в Челябинске крупной партии наркотиков
Материалы рубрики
22.08.20 12:18
Культура
Алексей Текслер поблагодарил участников «Культурного кода» за созданную красоту
21.08.20 12:20
Культура
Челябинский симфонический оркестр выберет для себя лучших музыкантов
14.08.20 15:50
Культура
Медиаволонтеры вышли в оффлайн в Историческом музее
12.08.20 20:47
Культура
Минкульт рассказал, как будут работать музеи в Челябинской области
06.08.20 13:01
Культура
С новыми метрами и собственным оркестром
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика