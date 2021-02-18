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Посвящение защитникам Отечества от народного оркестра «Малахит»

На сцену Концертного зала Челябинского государственного института культуры завтра, 19 февраля (в 12-00), выйдет оркестр «Малахит» под управлением народного артиста России, Почётного гражданина Челябинской области, профессора Виктора Лебедева.

Отметив 30-летие и юбилей своего талантливого маэстро, самый популярный и любимый у южноуральцев народный оркестр пережил едва ли не самый тяжёлый период в своей жизни. Помимо коронавирусного заточения, которое коснулось всех и все творческие коллективы, это уход из жизни бессменного директора оркестра Ольги Лебедевой.

Но как только появился просвет в изоляции, «Малахит» вновь выходит к своим верным поклонникам. Несколько дней назад он с большим успехом завершил гастроли по Копейскому округу, где дал шесть концертов в Копейске и в шахтёрских посёлках. Причём, в некоторых концертах выступали и копейчане - талантливые юные музыканты и их педагоги. Это давняя добрая традиция оркестра и его маэстро Виктора Лебедева – открывать новые имена среди земляков, а не только знакомить слушателей со знаменитыми музыкантами и вокалистами. И оставаться верными челябинским звёздам, которых Виктор Лебедев считает солистами своего «Малахита». Именно с ними оркестр выступит в завтрашнем концерте, посвятив его защитникам Отечества, их предстоящему празднику.

Песни военных лет и о войне, песни о людях, чья профессия – защищать Родину, прозвучат в исполнении солистки Челябинской оперы Елены Роткиной, известного кардиохирурга Михаила Малышева и солиста областной филармонии Николая Игнатьева. Яркие, сильные голоса этих певцов в сопровождении «Малахита» всегда были украшением любого концерта народного оркестра. Также в его исполнении и в исполнении солистов-музыкантов прозвучат популярные мелодии на военную тему.

На следующий день, 20 февраля (в 17-00), этот концерт-посвящение в том же составе состоится в районном ДК села Долгодеревенское.