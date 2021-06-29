Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом

В Челябинске вчера, 28 июня, в саду «Плодушка» и в сквере «Семейный» рядом с Одигитриевским женским монастырём Святой Анны, состоялось итоговое мероприятие нового социально-культурного проекта Фонда Олега Митяева под названием «Территория детского творчества «Плодушка» - премьера иммерсивного спектакля и гала-концерт.

Началом мероприятия стал иммерсивный спектакль «Аннушка» в саду «Плодушка». Он был посвящён событиям советского периода, когда был разрушен Одигитриевский женский монастырь Святой Анны, и светлому времени его восстановления. Иммерсивный спектакль – это постановка, которая экспериментирует с формой и коммуникацией со зрителем. В таком спектакле нет зрительного зала, как это принято в классическом театре, здесь зритель – часть происходящего.

Продолжилось мероприятие гала-концертом на сцене в сквере «Семейный».

Актёры спектакля, артисты гала-концерта, волонтёры по организации – 130 детей-участников проекта возрастом от 8 до 18 лет (финалисты отборочного тура среди школьников Ленинского района Челябинска, подопечные Центра помощи детям с расстройством аутистического спектра и с синдромом Дауна «Звездный дождь», воспитанники Студии Олега Митяева). Художественный руководитель проекта - педагог Студии Олега Митяева, актёр и режиссёр театра «Манекен», член жюри детских театральных конкурсов, обладатель благодарности от Министерства культуры Челябинской области за личный вклад в развитие театрального искусства на Южном Урале Алексей Тетюев.

Принял участие в мероприятии вдохновитель и наставник команды проекта – народный артист Росси Олег Митяев.

«Наша цель не в том, чтобы сделать из ребят профессиональных актеров, певцов или музыкантов. Главное, чтобы они были добрыми, честными и порядочными людьми, которые в скором светлом будущем обустроят мир вокруг себя так, чтобы жить в нем было хорошо и радостно всем», - отметил Олег Митяев.

В числе специальных гостей - начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семёнов; генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров; глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл; настоятельница Одигитриевского женского монастыря Святой Анны матушка Евсевия.

На гала-концерте 70 финалистов отборочного тура были торжественно зачислены в Студию Олега Митяева на базе Дворца пионеров и школьников им. Н. Крупской для получения бесплатного дополнительного образования по направлениям «хоровое пение», «театр», «телевидение», «добровольчество».