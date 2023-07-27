Публичная библиотека приглашает на свой день рождения

В эту пятницу, 28 июля, Челябинская Публичка отмечает 125-летний юбилей. Сотрудники библиотеки специально для гостей приготовили насыщенную программу мероприятий. Рассказываем подробную программу мероприятий этого дня нашим читателям.

Творческая программа начнется в 9 часов одновременно во всех отделах Публички: в зале электронных ресурсов (третий этаж) будет ждать уникальная настольная игра, посвященная истории Публичной библиотеки. Абонемент подготовил альбом с необычными закладками, забытыми в книгах читателями. Центр правовой и деловой информации познакомит с забавными и удивительными законами из разных стран мира. А отдел литературы по искусству представит художественную выставку работ сотрудников библиотеки, выполненных в различных техниках и материалах (с помощью акрила, бумаги и даже пенопласта), а также вышитые картины по образцам шедевров русской и зарубежной живописи.

В отделе краеведения всех ждут на увлекательный квест «Публичка на карте города» – виртуальная прогулка по зданиям, в которых располагалась Публичная библиотека за весь 125-летний путь своего существования. Для этого достаточно скачать мобильное приложение «Нескучные путешествия по Уралу».

Также краеведы предлагают принять участие в игре по поиску слов #УзнайЧелябинск. Найденные слова в заголовках и на страницах книг отдела помогут составить стихотворение о родном городе.

Помимо этого, в течение дня (до 18 часов) для гостей праздника будут действовать две бесплатные экскурсии – знакомство с экспонатами Музея-центра Публички и экскурсия по планшетной выставке «Хранители наследия» (на Кировке). Для записи обращайтесь в отдел краеведения (второй этаж).

В главном зале (третий этаж) можно будет проверить свои знания (или интуицию) и ответить на вопросы по истории библиотечного дела в России, а также истории Публички, истории отделов обслуживания и Президентской библиотеки. Все победители получат приятные призы и подарки.

Подсказки и правильные ответы можно найти в буклете, созданном к 125-летию Публички и презентациях, которые будут транслироваться на экранах главного зала и зала периодики.

В 11 часов Центр межкультурных коммуникаций приглашает на семейную мозгобойню «Однажды в сказке». Это веселый способ проверить свою эрудицию, быстроту реакции, сообразительность, а также побороться за звание победителя игры. На мероприятии будем говорить о самом любимом жанре взрослых и детей – сказке.

Игра состоит из шести раундов и в каждый из них включены вопросы различной степени серьезности (с текстами, музыкой, видео). Для участия нужно зарегистрировать свою команду. Для этого напишите в группу ЦМК «ВКонтакте» или позвоните по телефону: +7 (351) 237-12-74.

В 14 часов в Литературном сквере библиотеки начнутся поэтические чтения, Большой просмотр новинок литературы, выступления скрипача и саксофониста (Лилии Абдурамановой и Александра Чеглакова), а также мастер-классы от наших друзей-художников: Аси Годок, Лены Борисовой и Ксении Тропиной. Можно будет создать книжную иллюстрацию из стихотворений Есенина, с помощью нейрографики зажечь свое солнце и найти пути достижения желаемого результата, а еще научитесь технике «коллажирование» и составите композицию из «юбилейных» цифр – 125.

А еще гостей ждет книжно-цветочный своп «Листочки и точки» – будем меняться книгами и растениями. Поэтому организаторы напоминают - не забудьте взять на праздник с собой книги и/или комнатные/садовые цветы для обмена. А если нет книг или цветов – не беда! Сотрудники отдела электронных ресурсов подготовили растения с QR-кодами электронных книг и книги из буккроссинга библиотеки, которыми с удовольствием поделятся с вами. Не упустите отличную возможность получить в свою коллекцию растений редкие экземпляры, а в домашнюю библиотеку – интересную книгу.

В 15 часов – презентация нового арт-объекта в Литературном сквере Публички. Это подарок всем жителям города к юбилею библиотеки от «ЧЕЛИНДБАНКА».

С 16 до 18 часов на сцене перед библиотекой для вас будут выступать талантливые музыканты и коллективы нашего города: артист-музыкант, мультиинструменталист Артемий Тельцов, вокалистка студии эстрадного вокала Детской филармонии Маргарита Аришина, выступления школы фламенко «Фиеста», диджей Влад Этник и музыкальный союз исполнителей Voice Of Mark и Katrina Dar.

Сотрудники публичной библиотеки приглашают челябинцев и гостей города провести день юбилея вместе.