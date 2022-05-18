Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

У российских создателей диджитал-арта появится возможность напрямую познакомиться с коллекционерами и искусствоведами, а также реализовать свои работы с помощью NFT-технологий. Об этом на Форуме современного искусства АРТ1рассказала командный лидер проекта Uverse Кристина Наконечная.

По её словам, огромную востребованность работ цифровых художников доказало арт-пространство Theatre of Digital Art in Dubai. Здесь настоящие ценители искусства и инвесторы могут увидеть творческие идеи художников со всего мира. Оказаться на стенде среди наиболее ярких представителей цифровых и NFT произведений искусства могут и челябинские художники.

В этом им готов помочь проект Uverse — стартап команды челябинских IT-специалистов, который реализуется при поддержке стартап-инкубатора «Корпус».

«Тематика работ может быть абсолютно любой, а потому мы ищем художников и в России, и за рубежом, чтобы не только представить их творчество на мировой арене, но и продвинуть среди потенциальных инвесторов, и, конечно же, продать эти работы на NFT-рынке», - сообщила Кристина Наконечная.

Участники проекта Uverse предлагают технологическое решение для оформления физических пространств с помощью объектов Digital Art, а также создают специальное приложение для демонстрации, продажи и покупки во временное пользование или в собственность цифрового арт-контента.

В настоящий момент команда Uverse реализует пилотный проект с одним из челябинских отелей, который попросил создать в здании гостиницы космическую атмосферу. Ещё одно направление работы - оформления диджитал-пространств на международных мероприятиях, например, чемпионате мира по футболу в Катаре. В планах – сотрудничество с аэропортами и бизнес-центрами. Там на больших плазменных экранах также будут демонстрировать работы художников с QR-кодом в углу каждого изображения. Отсканировав его, пользователь сможет пересмотреть все работы автора и приобрести понравившиеся произведения.