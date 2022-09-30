Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»

На сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки покажут «Аиду». Постановочным процессом руководит режиссер Мариинского театра, заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов.

Как отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, «Аида» уже полтора века пленяет публику по всему миру. Триумфальные гимны, развернутые массовые сцены и красивейшие арии – музыка этой оперы Джузеппе Верди давно вышла за пределы театральной сцены.

Последний раз к «Аиде» в челябинском театре обращались в 2016 году, опера шла в концертном исполнении. Новая постановка – пятая по счету. Работа над спектаклем началась еще в конце прошлого сезона. Сейчас Иркин Габитов ставит финальную сцену.

«Иркин Абдувалиевич пристально следит за тем, чтобы артисты грамотно читали клавир, держали драматическую линию. Все действия должны быть оправданными в плане вокала и эмоций. Благодаря такой требовательности режиссера голос меняется, обретает нужную окраску. «Аида», как и другие оперы Верди, – это мощное музыкальное полотно, и исполнять его нужно соответствующе», – отмечает заслуженная артистка Республики Татарстан Гузелья Шахматова.

Атмосферу времен фараонов передадут декорации и костюмы, созданные по эскизам народного художника России Вячеслава Окунева. В образах артистов присутствует много золота, каменьев, браслетов. Художником по свету выступила заслуженный работник культуры России, дипломант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Ирина Вторникова. Балетные сцены ставит хореограф, народный артист России Юрий Клевцов. Музыкальный руководитель – Евгений Волынский.

Премьера оперы «Аида» Джузеппе Верди состоится 22 и 23 октября. Приобрести билеты можно по Пушкинской карте.