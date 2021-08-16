16.08.2021
Рисунок южноуральского подростка станет коллекционной открыткой
16.08.2021
Котова недовольна работой подрядчиков, убирающих мусор на дорогах Челябинска
16.08.2021
Проект велоинфраструктуры Челябинска разработают к концу 2021 года
16.08.2021
МегаФон представил блокбастер с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым
16.08.2021
Автозавод «Урал» посетила делегация ООО «УК «Мечел-Сталь»
16.08.2021
В Челябинске шесть предприятий попали под антиковидные санкции
Рисунок южноуральского подростка станет коллекционной открыткой
12.05.2021
Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
11.05.2021
РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
09.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021