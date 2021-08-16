Рисунок южноуральского подростка станет коллекционной открыткой

Художественная работа 16-летней жительницы Челябинской области Екатерины Лепешкиной заняла второе место на международном конкурсе «Собаки-герои». Ее рисунок станет коллекционной открыткой.

Конкурс проводил московский Музей Победы. Екатерина изобразила фронтовую собаку, стоящую напротив танка. Теперь рисунок станет коллекционной открыткой.

Все рисунки, которые прислали на творческий конкурс, можно посмотреть в виртуальной экспозиции. Там изображены четвероногие герои времен Великой Отечественной войны.

«Среди художников - и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Всего же на конкурс "Собаки-герои" поступило более двух тысяч работ. Свои произведения на конкурс прислали художники из всех регионов России, а также США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран», - рассказала редактор «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы» Юлия Григорьева.

Фото: Информационный центр ФГБУК «Музей Победы»