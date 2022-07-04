«Российские фотохудожники - впереди планеты всей»: Рашид Усманов - о Grand Eurasia-2022

Капитан российской сборной на Кубке мира по художественной фотографии и обладатель почетного звания «Художник FIAP» Рашид Усманов из Челябинска поделился впечатлениями о выставке Grand Eurasia-2022, с успехом открывшейся в стенах Государственного исторического музея Южного Урала.

Напомним, возглавить российскую сборную на Кубке мира челябинцу Рашиду Усманову предложил в 2017 году офицер по связям FIAP в России Сергей Майоров (Пенза). Тот согласился, и в первый же год его капитанства российская сборная получила «золото» Кубка FIAP.

Говоря об успехах российских фотохудожников и о выставке Grand Eurasia-2022, организованной Государственным историческим музеем Южного Урала и ассоциацией фотографов «Евразия», Рашид Усманов отметил следующее:

«Нынешняя выставка Grand Eurasia в Историческом музее Южного Урала уже вторая по счету. И если два года назад в ней участвовали авторы из 40 стран, то в 2022 году - уже из 53 стран мира. Уровень нынешнего конкурса был очень высоким, и судьям оказалось очень трудно выбрать победителей. Жаль, что многие конкурсные фотографии оказались «за бортом» - и, хотя мы приготовили 285 наград, на всех их не хватило.

Все члены жюри, судившие на конкурсе «Grand Eurasia -2022» - достойные люди из разных городов страны, мастера с огромным опытом и множеством званий и наград. Половина жюри - это приезжие из Уфы, Петербурга, Москвы, Пензы, вторая половина - наши лучшие челябинские фотографы. Вовлекая в ряды ассоциации «Евразия» новых участников конкурса, мы начинаем создавать огромную армию фотографов, которая побеждает во всех международных конкурсах. Какой бы международный салон ни проходил - там золотые медалей у российских участников и куча других наград. Это результат многолетней работы, и сейчас можно сказать, что фотографическое сообщество России - впереди планеты всей».