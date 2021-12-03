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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.12.2021

В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.12.2021

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Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске обзавелась новыми элементами, но убирают ее плохо
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Срок действия сертификата для переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19  увеличил
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03.12.2021

Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.12.2021

В Челябинске торжественно открыли многофункциональный миграционный центр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.12.2021

Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске
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03.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.12.2021

В Челябинске в ноябре демонтировали почти 70 незаконных ларьков, гаражей и стоянок
Театр
Озерск
выставка портретов мам
Культура
03.12.2021 17:01

Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске

В Озерском театре кукол  «Золотой петушок» завершает свою работу выставка портретов «50 счастливых мам и бабушек». Нарисовать зрителям свою маму ко Дню матери предложила четыре года назад ведущая  актриса  театра Светлана Трофимова-Ерохина.

«Этот уникальный проект в этом году проводился в четвертый раз, - рассказывает заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. - Дети рисуют свою маму, процесс фотографируется, а потом в сети появляется рассказ о ней, фотография и портрет. Юный художник работает по-взрослому, и за свой труд получает бесплатный пригласительный билет  для мамы. Четвёртая выставка получилась  красивой и тёплой. Дети старательно рисовали своих любимых мам и бабушек. Все они узнаваемы и похожи, каждый ребёнок сумел передать не только знакомые черты лица, но и характер. Среди юных художников есть ребята, участвующие в  этом проекте  почти каждый год. В третий раз представил портрет своей мамы Саша Бобров. Портреты  своих мам нарисовали дети из 25, 30,32, 36, 38 школ, из  23 и 39 лицеев, из 50, 51, 55 детских садов и первоклассники «Точки роста» педагога Марины Самсоновой.

Возраст юных художников - от одного года до 14 лет. Годовалая Ляйсан рисовала портрет со старшими сестренками. А после выставки  девочка впервые смотрела спектакль, это был ее зрительский дебют. Особое сходство фотографии с портретом отметили организаторы выставки  у юных художников Тимофея Гудкова и Семена Панкова». Акция «50 счастливых мам и бабушек»  нашла восторженный отклик у маленьких озерчан и их наставников.

Вот что написали постоянные зрители и участники всех проектов театра Ольга Новоселова и Катенька:

«Дорогой Озерский театр кукол «Золотой петушок», огромное спасибо за проект «50 счастливых мам и бабушек», который даёт возможность  детям творить, получить в награду билет и провести замечательный вечер с любимой бабушкой на чудесном спектакле!!!»

Озерский театр кукол  охотно поделился своим проектом с другими театрами. В этом году эстафету «Золотого петушка» подхватил Чувашский театр кукол. И теперь дети в городе Чебоксары рисуют своих мам и бабушек.

 И вот ещё мнение озерчан об этой акции: «Вы молодцы, постоянно думаете о детях, о необходимости поддержки семьи. Спасибо!» «Возрождение семейных ценностей – ключ к сохранению

нации!!!». Такие отклики вдохновляют Озёрский театр кукол, который всегда удивлял и готов продолжать удивлять своих земляков.

Автор:  Людмила Фёдорова
Театр
Озерск
выставка портретов мам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.12.2021

В субботу православные отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На новой пешеходной зоне Челябинска – по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до Тимиряз
03.12.2021

Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске обзавелась новыми элементами, но убирают ее плохо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Срок действия сертификата для переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19  увеличил
Коронавирус
Коронавирус
03.12.2021

Сертификаты переболевших ковидом переоформят на год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вакантный мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области, от которого добровольно
03.12.2021

Мандат депутата ЗСО перешел от Владимира Мякуша к ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность оружейников-«подпольщиков»

01.12.2021 15:17

В Челябинске на территории 68-й школы установят бюст Героя России Евгения Родионова

01.12.2021 15:02

Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»

01.12.2021 14:49

В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова

01.12.2021 14:40

В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида

01.12.2021 14:16

ВТБ: российские банки впервые выдали пять триллионов рублей ипотеки

01.12.2021 14:09

Студенты ЮУрГУ оценили биометрический контроль доступа в общежитие

01.12.2021 14:02

Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД

01.12.2021 13:22

В Челябинской области избрали представителей органов судейского сообщества

01.12.2021 13:09

В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы

01.12.2021 12:47

В Челябинске на перекрестке Коммуны и Энтузиастов установят модульный островок безопасности

01.12.2021 12:45

Все службы Челябинска вышли на борьбу с гололедом

01.12.2021 12:21

Угроза «террориста» не подтвердилась: челябинский аэропорт возобновил работу

01.12.2021 12:05

В Челябинске в колодец, не имеющий крышки, провалились маленькие щенки

01.12.2021 11:42

В Копейске появится улица Александра Градского

01.12.2021 11:23

В Челябинской области гололед помешал работе мусоровозов

01.12.2021 11:20

День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала

01.12.2021 10:56

Челябинский аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о «минировании»