Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» завершает свою работу выставка портретов «50 счастливых мам и бабушек». Нарисовать зрителям свою маму ко Дню матери предложила четыре года назад ведущая актриса театра Светлана Трофимова-Ерохина.

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«Этот уникальный проект в этом году проводился в четвертый раз, - рассказывает заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. - Дети рисуют свою маму, процесс фотографируется, а потом в сети появляется рассказ о ней, фотография и портрет. Юный художник работает по-взрослому, и за свой труд получает бесплатный пригласительный билет для мамы. Четвёртая выставка получилась красивой и тёплой. Дети старательно рисовали своих любимых мам и бабушек. Все они узнаваемы и похожи, каждый ребёнок сумел передать не только знакомые черты лица, но и характер. Среди юных художников есть ребята, участвующие в этом проекте почти каждый год. В третий раз представил портрет своей мамы Саша Бобров. Портреты своих мам нарисовали дети из 25, 30,32, 36, 38 школ, из 23 и 39 лицеев, из 50, 51, 55 детских садов и первоклассники «Точки роста» педагога Марины Самсоновой.

Возраст юных художников - от одного года до 14 лет. Годовалая Ляйсан рисовала портрет со старшими сестренками. А после выставки девочка впервые смотрела спектакль, это был ее зрительский дебют. Особое сходство фотографии с портретом отметили организаторы выставки у юных художников Тимофея Гудкова и Семена Панкова». Акция «50 счастливых мам и бабушек» нашла восторженный отклик у маленьких озерчан и их наставников.

Вот что написали постоянные зрители и участники всех проектов театра Ольга Новоселова и Катенька:

«Дорогой Озерский театр кукол «Золотой петушок», огромное спасибо за проект «50 счастливых мам и бабушек», который даёт возможность детям творить, получить в награду билет и провести замечательный вечер с любимой бабушкой на чудесном спектакле!!!»

Озерский театр кукол охотно поделился своим проектом с другими театрами. В этом году эстафету «Золотого петушка» подхватил Чувашский театр кукол. И теперь дети в городе Чебоксары рисуют своих мам и бабушек.

И вот ещё мнение озерчан об этой акции: «Вы молодцы, постоянно думаете о детях, о необходимости поддержки семьи. Спасибо!» «Возрождение семейных ценностей – ключ к сохранению

нации!!!». Такие отклики вдохновляют Озёрский театр кукол, который всегда удивлял и готов продолжать удивлять своих земляков.