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Сегодня для вас поет Ольга Телякова

Культура
Сегодня, 10:13

Сегодня для вас поет народная артистка России, актриса Челябинского молодежного  драматического театра Ольга Телякова. Ольга с детства любит петь, долгие годы ее связывает творческая дружба с оркестром «Малахит» под управлением Виктора Лебедева.

Обращаясь к читателям сайта «Урал-пресс-информ», Ольга Телякова сказала:

«С удовольствием спою для вас, дорогие южноуральцы. Испытания делают нас сильнее, а искусство, театр, музыка, песни делают нашу жизнь прекраснее и счастливее.  Вот об этом и песня: о счастье и о любви!»

 

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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