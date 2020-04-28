Сегодня для вас поет Ольга Телякова

Сегодня для вас поет народная артистка России, актриса Челябинского молодежного драматического театра Ольга Телякова. Ольга с детства любит петь, долгие годы ее связывает творческая дружба с оркестром «Малахит» под управлением Виктора Лебедева.

Обращаясь к читателям сайта «Урал-пресс-информ», Ольга Телякова сказала:

«С удовольствием спою для вас, дорогие южноуральцы. Испытания делают нас сильнее, а искусство, театр, музыка, песни делают нашу жизнь прекраснее и счастливее. Вот об этом и песня: о счастье и о любви!»

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