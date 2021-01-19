Скандал заказывали? Челябинцы увидят спектакль с Георгием Дроновым

В челябинском ДК ЖД 24 января состоится грандиозное событие театрального сезона – спектакль «Скандал заказывали?» с Георгием Дроновым в главной роли. Приобрести билеты прямо сейчас можно в два раза дешевле.
Как известно, скандал не возникает на пустом месте... Это множество событий, переплетенных в один узел. Так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут вживую.
«Отдохните, посмейтесь от души! Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно. После спектакля все восклицают: «Не может быть!» Нет слухам и сплетням. Только достоверный скандал. Берегите себя и близких!» – отмечают организаторы.
Заказать билеты на спектакль можно здесь. С 19 по 22 января, до 15:00, проводится акция – приобрести билеты можно со скидкой в половину стоимости.