«Сказ об Аркаиме» увидят аниматоры всего мира

Анимационный фильм «Сказ об Аркаиме» челябинских мультипликаторов вошел в шорт-лист VI международного фестиваля комиксов и анимации «Chaniartoon», который ежегодно проходит на средиземноморском побережье Греции.

В этом году аниматоры со всего мира соберутся на Крите в городе Ханья пятого сентября. Принять участие в форуме могут как профессионалы, так и начинающие художники. Число участников с каждым годом растет: организаторы ожидают не менее тысячи заявок со всего мира.

Награды будут распределяться по семи номинациям: «Лучший короткометражный анимационный фильм», «Лучший короткометражный студенческий фильм», «Самые творческие работы», «Лучшая музыка», «Лучший сценарий», «Лучшее направление», «Приз зрительских симпатий». Мультфильм «Сказ об Аркаиме», созданный челябинскими мультипликаторами в 2021 году, попал в шорт-лист и получил венок «Official selection».

Напомним, мультфильм был создан студией «Видимо-Невидимо» по заказу заповедника «Аркаим» специально для международной акции «Ночь музеев-2021». Работа посвящена бронзовому веку и показывает историю одного дня жителей уральской степи. Зрители узнают, как и где жили древние аркаимцы, какими ремеслами владели, как одевались, как плавили металл и лепили горшки. Здесь же можно увидеть анимационную реконструкцию древнейшей в мире колесницы, найденной неподалеку от поселения Аркаим.

«Нам кажется особенно важным, что мультфильм о жизни уральской степи бронзового века будет показан в лоне Микенской цивилизации, существовавшей на Крите с XVI по XI век до нашей эры, то есть в конце греческого бронзового века. Такая вот межкультурная кинокоммуникация бронзовых веков», - пояснила сценарист фильма Александра Петрова.

Фестиваль «Chaniartoon» состоится 5-18 сентября на нескольких площадках остова Крит. Помимо показов основной программы, на фестивале будут работать выставки современных комиксов и VR/AR, пройдут мастер-классы по мультипликации и проекционному мэппингу, сообщила пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук.