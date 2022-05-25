Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора

Симфонический оркестр Челябинской области впервые в России исполнит сюиту «Ночь майя» мексиканского композитора Сильвестре Ревуэльтаса. Премьера состоится завтра, 26 мая, в Концертном зале Прокофьева. За режиссёрский пульт встанет приглашённый дирижёр из Мексики Эдуардо Гарсиа Барриоса.

Как сообщает пресс-служба филармонии, сюита «Ночь майя» станет открытием даже для опытных меломанов: музыка Сильвестре Ревуэльтаса, построенная на мелодиях и ритмах мексиканского фольклора, исполняется в России очень редко.

Контрастом экзотическому опусу прозвучат в программе концерта более классические произведения — увертюра из «Ромео и Джульетты» Чайковского и музыка Шостаковича к фильму «Гамлет». Они будут исполнены в первом отделении концерта. Второе полностью посвящено мексиканской музыке. Начало концерта — в 18:30.

Эдуардо Гарсиа Барриос закончил Национальную консерваторию музыки в Мексике и Московскую консерваторию имени Чайковского. С 1990 по 1998 годы руководил Оркестром Нижней Калифорнии, с 1998 по 2002 годы работал главным дирижёром в Филармонии Университета города Лима в Перу, главным дирижёром Симфонического оркестра Национальной консерватории Мексики, главным дирижёром Симфонического оркестра Карлоса Чавеса и дирижёром Техасского симфонического оркестра в Сан-Антонио.

По мнению Эдуардо Гарсиа Барриоса, искусство имеет не только артистическую задачу, но и социальную цель — оно должно становиться инструментом для построения и укрепления общества. Руководствуясь этим видением и стремясь использовать и показать в действии социальное значение музыки по всей стране, с 2013 года Эдуардо Гарсиа Барриоса является координатором Национального совета по вопросам культуры и искусства, где продвигает модель музыкального образования.