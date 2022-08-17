Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана

Солистка челябинской оперной труппы Гузелья Шахматова стала заслуженной артисткой Татарстана. Высокую награду артистка получила из рук президента республики Рустама Минниханова.

Челябинскому театру оперы и балета имени Глинки Гузелья Шахматова служит с 2010 года. За это время она исполнила свыше полутора десятков партий. Среди самых запоминающихся образов исполнительницы – Татьяна Ларина, Иоланта, Волхова, Коломбина.

Помимо театральной деятельности, солистка регулярно участвует в национальных праздниках, внося вклад в развитие родной культуры. За многолетний труд Гузельи Шахматовой присвоили звание заслуженной артистки Республики Татарстан.

«На каждом спектакле и концерте артист тратит силы, делится эмоциями, обменивается энергией со зрителями, а когда в конце зал встает и аплодирует – это победа. Нам важно знать, что наш труд ценят. Пожалуй, получение звания – моя первая большая награда в жизни. Очень приятно, что мой труд оценили на таком высоком уровне. Это дорого для меня и для моей семьи», – сказала Гузелья Шахматова.