17.08.2022
«Сказ об Аркаиме» увидят аниматоры всего мира
17.08.2022
Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана
17.08.2022
Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
17.08.2022
Цифровые технологии изменят работу южноуральского мясного скотоводства
17.08.2022
Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка
Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана
29.07.2022
В Челябинске покажут классический национальный русский балет «Лебединое озеро»
08.07.2022
Челябинский театр оперы балета обзаведется особенной сценой
28.06.2022
Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона
22.06.2022
Классический балет, сабли и спецэффекты: на челябинской сцене вновь появится «Корсар»
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022