Солисты челябинской оперы готовятся к большому гала-концерту

В театре оперы и балета имени Глинки восьмого июня состоится театрализованный концерт ОПЕРА-ГАЛА «От Монтеверди до Щедрина».

Зрителей ждет фейерверк из легендарной музыки разных эпох. Большую часть программы составили произведения, которые ранее никогда не исполнялись на нашей сцене. Это сольные и ансамблевые номера из опер «Вертер» Жюля Массне, «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди, «Юлий Цезарь» Георга Генделя, «Мефистофель» Арриго Бойто, «Сельская честь» Пьетро Масканьи и многие другие. Прозвучат сочинения и отечественных композиторов: частушки Варвары из оперы «Не только любовь» Родиона Щедрина, ария князя Андрея Болконского из оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева, финал оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова.

По замыслу режиссера Тимофея Соколова, каждый номер будет представлять собой мини-спектакль: с мизансценами, костюмами и декорациями. В концерте примет участие практически весь состав оперной труппы, а также хор и симфонический оркестр театра имени М. И. Глинки.