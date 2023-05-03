Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями

В мае многие солисты труппы Челябинского театра оперы и балета имени Глинки пополнят свой репертуар новыми партиями.

Пятого мая на сцене театра – опера «Аида» Джузеппе Верди. Спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова был представлен в этом сезоне. Впервые образ Радамеса воплотит драматический тенор Александр Павлов.

Еще один дебют заявлен в партии Гонца. Эту роль исполнит стажер оперной труппы Никита Забетчук.

Шестого мая в балете-сказке «Приключения доктора Айболита» Игоря Морозова выступит новый солист челябинской балетной труппы Фарходжон Камолов, он исполнит партию Ванечки. Артист окончил Пермское хореографическое училище, затем четыре года работал в Чувашском государственном театре оперы и балета.

«Конечно, я знаком со сказками Чуковского, но балет по мотивам произведений этого писателя ранее никогда не встречал. Ванечка – совершенно новая партия для меня, новая атмосфера. Самые искренние и честные зрители – это дети. Они все знают и видят фальшь. Надеюсь, мне удастся прочувствовать образ героя и верно передать его на сцене», – говорит Фарходжон Камолов.

Седьмого мая зрителей ждет знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. В этом спектакле роль Фалька впервые сыграет Андрей Сартаков.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, 14 мая театр вновь обратится к творчеству Джузеппе Верди. В опере «Трубадур» состоится дебют лауреата международных конкурсов Андрея Меркульева. Солист выступит в партии Графа Ди Луны.

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