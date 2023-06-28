Созданные в Челябинске инклюзивные фильмы стали доступны для незрячих всей России

В Челябинске завершился второй сезон инклюзивного проекта «Незримое кино», направленного на социальную адаптацию незрячих и слабовидящих посредством тифлокинематографа.

В 2023 году было создано девять тифло-фильмов на региональную тематику, а показы - их было два десятка - посетили более 1200 зрителей. Теперь фильмы выложены в Интернет, чтобы их могли посмотреть незрячие со всей России.

«Незримое кино» по праву можно назвать первым проектом на Южном Урале, объединившим в себе кинематограф, краеведение и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья. «Незримое кино» существует совсем недавно, однако за год своего существования проект стал заметным не только в регионе, но и на культурной карте России.

В 2023 году проект получил поддержку сразу из двух фондов – президентских и губернаторских грантов. Благодаря этому для незрячих было создано сразу девять короткометражных фильмов. Их премьера состоялась в центральных кинотеатрах Челябинска, после чего программа была неоднократно показана в малых городах области – специально для незрячих, которые не имеют возможности посещать тифло-показы в столице региона.

Основная аудитория инклюзивных кинопоказов – это незрячие и слабовидящие. Однако их нередко посещают представители учреждений культуры и студенты профильных специальностей, обучающиеся работе с инклюзией.

Над созданием тифло-фильмов работала большая челябинская команда – режиссёры, продюсеры, актёры озвучки, монтажёры, звукорежиссёры и тифлокомментаторы, «переводящие» фильмы на язык незрячих.

«Проект получился своевременным и успешным, поскольку соединил в себе две важных составляющих – инклюзию и новые креативные технологии, - отмечает директор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова. – Незрячие граждане тоже хотят быть современными и получать доступ к экранной культуре. Проект даёт им возможность увидеть новое уральское кино, созданное молодыми авторами. Это очень необычный прецедент для инклюзивной сферы».

В рамках нового сезона «Незримого кино» был запущен ряд экспериментальных форматов. Для взрослой аудитории проводились кинолектории с обсуждением советской классики, сопровожденной тифлокомментариями. Их провели известные деятели кино Южного Урала, кинопедагоги, члены Союза кинематографистов России. Данный формат позволил незрячим не только посмотреть кино, но и научиться его анализировать, узнать историю отечественного кинематографа и технологию создания фильмов. Для молодежной аудитории был проведён показ тифло-фильмов под открытым небом. Он прошёл в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске и позволил привлечь к просмотру не только незрячих, но отдыхающих здесь горожан.

Благодаря проекту Челябинск стал одним из немногих городов России, где производятся фильмы для незрячих и слабовидящих.

«Мы можем смело говорить, что это уникальный проект, не имеющий аналогов в регионах, – подчеркнула автор проекта «Незримое кино» Александра Петрова. – В основном тифлокомментированием фильмов занимаются столичные киностудии, и адаптируется лишь небольшое количество новинок, подходящих под категорию национального фильма. Весь остальной рынок – это любительское тифлокомментирование. В рамках нашего проекта мы сопровождаем тифлокомментариями локальное уральское кино, причём делаем это профессионально».

Теперь фильмы, созданные в рамках проекта «Незримое кино», доступны в сети Интернет. Их можно посмотреть на официальных страницах АНО «Креативные индустрии Урала» в социальной сети «ВКонтакте», а также на видеохостингах «Rutube», «Дзен» и «YouTube».

СПРАВКА

Проект был разработан в 2022 году АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых. Он начинался как экспериментальный – тогда тифлокомментариями для незрячих были снабжены три короткометражных фильма. Их премьера прошла с аншлагом – посмотреть первые уральские тифло-фильмы съехались слепые и слабовидящие со всего региона, а в зале не хватало свободных мест.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отмечал: «Этот показ можно сравнить с премьерой первого фильма, который когда-то показали в Челябинске. Это новая эпоха для тех, у кого нет зрения. Для них это открывает мир кино».

С тех пор проект активно развивается и неоднократно становился победителем грантовых конкурсов федерального и регионального уровней.