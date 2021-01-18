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«Светлое прошлое» подарило челябинскому музею новые планы на будущее

Сотрудничество с кунсткамерой и другие многообещающие перспективы открыло государственному историческому музею Южного Урала участие в мероприятиях VII премии «Светлое прошлое».

Об этом сказал директор музея Владимир Богдановский в ходе торжественной церемонии вчера, 17 января, со сцены театра драмы имени Наума Орлова.

Он был приглашен для вручения статуэтки и диплома премии «Светлое прошлое» одному из номинантов этого года, земляку и коллеге — директору музея антропологии и этнографии Петра Великого (Кунсткамеры) Андрею Головневу.

«Я очень рад, что сегодня вручаю награду человеку, который возглавил музей Петра Великого, - сказал Владимир Богдановский и поделился планами, которые они накануне обсудили с Андреем Головневым. - Мы надеемся, что теперь у нас появятся консультанты по научным исследованиям, новые выставки и договор сотрудничестве. И это хорошо, что такая возможность появилась благодаря премии "Светлое прошлое"».

Как рассказала заведующая отделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская, за день до церемонии Андрей Головнев посетил южноуральский музей, ответив на приглашение Владимира Богдановского не просто визитом вежливости, а заинтересованным изучением возможностей совместной работы. В том числе - по лабораторному исследованию предметов из фондов челябинского музея, а также по организации выставок музея антропологии и этнографии в Челябинске (по примеру совместного проекта с музеями Московского Кремля).

Кроме того, приезд когорты прославленных южноуральцев на церемонию «Светлого прошлого» предоставил музею уникальную возможность расширить географию творческих проектов.

Так, с известным тележурналистом, одним из создателей и главным редактором телеканала «Моя планета» Николаем Табашниковым намечены совместные кино- и фотоработы. С деятелем культуры и искусства, генеральным директором РИА «Победа» Ириной Романец предварительно достигнуты договоренности по совместной выставочной деятельности в Сочи и Ялте.

Подводя итоги участия в «Светлом прошлом», Владимир Богдановский отметил, что такие мероприятия не только вызывают гордость за земляков, но и расширяют культурные и деловые связи, позволяют за два дня провести переговоры, на которые при других условиях могло уйти два месяца.