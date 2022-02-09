Театр «Омнибус» из Златоуста приглашает в путешествие… на Байкал

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» открылась выставка картин студии живописи «Настроение» под названием «Путешествие на Байкал». Она родилась после поездки местных художников на самое глубокое озеро в мире.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, на выставке «Путешествие на Байкал» представлены пейзажи художников-любителей из Златоуста и Миасса. Эта экспозиция - итог их плодотворной совместной творческой поездки на озеро Байкал, организованной руководителем студии, членом Союза художников России Надеждой Русиновой.

Каждый автор по-своему передаёт красоту удивительной сибирской природы и самого глубокого в мире, таинственного озера Байкал.

Все это ярко и зримо представлено на полотнах, большинство из которых созданы с натуры. В пейзажах запечатлены разные состояния природы – это «Погожий день», «Золотой вечер. Озеро Байкал» Надежды Русиновой, «Дождь» Алены Ковардаковой, «Рассвет на Ольхоне» Василия Дресвянникова. Величие окружающего мира навеяло и

мистические образы в картинах Ирины Правды, Полины Деевой. Всего в экспозиции 36 работ, которые сумел оценить и коллектив «Омнибуса», и его зрители, посетившие спектакли.

На открытии выставки директор театра Александр Романов сказал: «Художники и театр – это одно творческое поле, и мы

рады такому сотрудничеству, которое, думаю, будет продолжаться долгие

годы».

Студийцы с большой радостью восприняли это предложение от театра, где они смогут время от времени выставлять свои произведения на суд театральных зрителей.

«Театр - это то место, куда люди приходят за духовной подпиткой, и если её дополнить выставками, которые будут периодически меняться, то возникнет более емкое ощущение и представление о многообразии искусства», - сказала в ответном слове Надежда Русинова.

Выставка «Путешествие на Байкал» будет работать в Златоустовском «Омнибусе» до конца марта.