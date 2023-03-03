Театр «Омнибус» открыл первую выставку по профориентации

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус», в его просторном фойе, открылась необычная для театра выставка, идея которой принадлежит директору театра Александру Романову. Выставка направлена на профориентацию, на выбор молодёжи своей профессии.

«У нас замечательное фойе, – говорит Александр Сергеевич, – в нем часто проходят выставки художников, воспитанников детских студий, а также выставки наших умельцев-актёров и работников «Омнибуса». Вот и возникла мысль – а почему бы не предоставить эту удобную площадку для профессиональных учебных заведений города. Ведь они смогут рассказать о специальностях, на которые у них можно выучиться. Тогда школьники, приходящие в театр, наглядно ознакомятся с предлагаемыми профессиями и, возможно, сделают свой выбор».

Задуманную серию выставок по профориентации открыло старейшее профессиональное учебное заведение Челябинской области – Златоустовский индустриальный колледж имени Павла Петровича Аносова.

«Студенты и преподаватели этого колледжа - театралы, давние друзья «Омнибуса»,- рассказывает заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова. - Их коллективные походы в театр, ставшие традицией, так и называются «В кругу друзей».

Сегодня «ЗлатИК» – это центр подготовки технической интеллигенции по 86 специальностям. Здесь есть все необходимые ресурсы для эффективной организации профессионального обучения даже для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выпускники колледжа работают на различных предприятиях Челябинской области и страны. В экспозицию открывшейся выставки вошли фотографии насыщенной студенческой жизни и дипломные работы студентов по специальностям: «декоративно-прикладное творчество и народные промыслы» (гравюра на стали), «графический дизайн», «аддитивные технологии» (различные объекты, выполненные с помощью 3D – принтера).

На торжественном открытии выставки (его вели артисты театра Андрей Заварухин и Анна Гараева) зрителей, студентов колледжа и старшеклассников приветствовали директор театра Александр Романов и директор колледжа Виктор Сидоров. А затем преподаватели колледжа Светлана Спирина, Александр Алексеев и студент 3-го курса

Дмитрий Соколов провели для гостей экскурсию по выставке, которая продолжит свою работу до конца театрального сезона.