Театр современного танца подарит особой аудитории Челябинска пластический спектакль

В Челябинске завтра, 27-го сентября, в день проведения международной акции поддержки, в государственном Историческом музее Южного Урала состоится пластический спектакль для людей с нарушениями слуха.

В камерной обстановке помещения дебаркадера музея перед зрителями выступит Челябинский театр современного танца Ольги Пона.

Артисты покажут драматическую историю отношений, понятную всем на интуитивном уровне. Называется она «Поцелуй меня дважды».

Как пояснили авторы и исполнители спектакля Елена Пришвицына и Владислав Морозов, через пластику они стремятся донести до аудитории оттенки личных отношений между людьми.

Зрителей на этот спектакль музей приглашает совместно с челябинским региональным отделением Всероссийского общества глухих.

Как пояснила руководитель отдела спецпроектов государственного исторического музея Южного Урала Виталина Силина, инклюзивные мероприятия вошли в постоянную практику музея. В числе последних - экскурсии с сурдопереводом и мастер-класс от скульптора для людей с нарушениями зрения.