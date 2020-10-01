ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Три толстяка» открывают новый сезон Озёрского театра кукол

Фото: 
Михаил Лубнин
Культура
Сегодня, 12:49
Размер текста
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Озерский театр кукол «Золотой петушок» в ближайшую субботу. 3 октября,  вступает в 69-ый творческий год  и, несмотря на коронавирусную  угрозу,  готов по-прежнему удивлять своих зрителей. Он  не оставлял их без своего внимания и весь период затяжной, многомесячной  изоляции, представляя ежедневно  онлайн самые разнообразные  спектакли и уникальные проекты.

 А 3 и 4 октября  театр  приглашает своих поклонников на премьеруспектакля «Три толстяка» по пьесе Юрия Олеши. Над спектаклем работала постановочная группа из Московского камерного театра кукол – режиссёр (главный режиссер Почетный деятель искусств Москвы) Валерий Баджи и художник Ирина Хмарук. Музыку для спектакля написал Эдуард Тишин (г.Тольятти).

«Спектаклей я выпустила достаточно много в разных театрах, в разных городах, - говорит Ирина Хмарук. - Я впервые работала  в атомном городе. Это интересно и ответственно сделать так, чтобы

было интересно и детям, и взрослым. Образы трех толстяков многим зрителям  знакомы по фильмам, который они смотрели в детстве. Моя задача была выйти за его  кино, сделать своих

персонажей новыми и неповторимыми. Фильмы создают стереотипы, но театр их разрушает, потому что это совсем  другая планета…» Режиссер  феерии «Три толстяка» Валерий Баджи поставил более 30 спектаклей в разных городах страны.

« Для меня главная тема в спектакле - кто ты, кукла, которую дергают за ручки и ножки и куда-то её ведут, или человек?- говорит режиссёр. -  Совершая поступки, ты должен четко понимать: тебя ведут или ты сам идешь…Выбор - куда ты пойдешь, на какую сторону баррикад - тоже только твой».

Долгий процесс создания спектакля с ежедневными репетициями завершился. Сегодня на сцене уже стоят необычные декорации - таких грандиозных конструкций в Озерском театре кукол еще не было. В феерии будут куклы-марионетки, живая игра актеров, акробатические трюки, цирковые номера и волшебные превращения. Так что Озёрский «Золотой петушок»  продолжит удивлять своих зрителей.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
 Людмила Фёдорова
Отправить новость
26.09.20 12:48
Театр современного танца подарит особой аудитории Челябинска пластический спектакль
26.09.20 12:38
В горсаду имени Пушкина Челябинска резчики по дереву вновь покажут свой «Уральский характер»
25.09.20 16:22
Южноуральские заключенные сняли фильм о самой известной женщине-снайпере Советского Союза
25.09.20 12:21
Выставки «Фотофеста-2020» в Челябинске работают последние дни. Спешите видеть!
24.09.20 12:41
 В Историческом музее состоится VIII научная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале»
23.09.20 15:54
ГРЦ Макеева с помощью поэзии мотивирует школьников Миасса к изучению инженерных специальностей
23.09.20 15:01
Вторая премьера сентября: Камерный театр покажет челябинцам «Госпиталь Победы»
22.09.20 16:42
В «Омнибусе» 101-й театральный год открывает «Старший сын»
22.09.20 11:17
В гостях у студентов ЮУрГУ побывала известная российская актриса Катерина Шпица
21.09.20 18:11
Выставка «Русская книга» начала работу в Историческом музее
Общество
Сегодня, 12:12
В Челябинской области растет число инфицированных ковидом школьников
Общество
Сегодня, 12:46
Челябинцы: Туман есть, но под его прикрытием нас усиленно травят
Новости
Сегодня, 13:50
Общество
За сутки от ковида умерло трое южноуральцев и у одного коронавирус стал сопутствующей причиной смерти
Сегодня, 13:10
Среда обитания
В Челябинске озеленили улицу Цвиллинга
Сегодня, 12:53
Экономика
Троицкая ГРЭС начинает отопительный сезон
Сегодня, 12:35
Федерация
Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов
Сегодня, 12:33
Федерация
Общественники потребовали дать россиянам возможность снижать налог на недвижимость на треть
Материалы рубрики
Вчера, 15:31
Культура
В день своего 85-летия Челябинский театр кукол сыграет «Полонез Огинского»
29.09.20 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
26.09.20 15:53
Культура
В Челябинске прошёл осенний гала-концерт «Весны студенческой» среди СУЗов
26.09.20 12:48
Культура
Театр современного танца подарит особой аудитории Челябинска пластический спектакль
26.09.20 12:38
Культура
В горсаду имени Пушкина Челябинска резчики по дереву вновь покажут свой «Уральский характер»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика