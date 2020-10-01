«Три толстяка» открывают новый сезон Озёрского театра кукол

Озерский театр кукол «Золотой петушок» в ближайшую субботу. 3 октября, вступает в 69-ый творческий год и, несмотря на коронавирусную угрозу, готов по-прежнему удивлять своих зрителей. Он не оставлял их без своего внимания и весь период затяжной, многомесячной изоляции, представляя ежедневно онлайн самые разнообразные спектакли и уникальные проекты.

А 3 и 4 октября театр приглашает своих поклонников на премьеруспектакля «Три толстяка» по пьесе Юрия Олеши. Над спектаклем работала постановочная группа из Московского камерного театра кукол – режиссёр (главный режиссер Почетный деятель искусств Москвы) Валерий Баджи и художник Ирина Хмарук. Музыку для спектакля написал Эдуард Тишин (г.Тольятти).

«Спектаклей я выпустила достаточно много в разных театрах, в разных городах, - говорит Ирина Хмарук. - Я впервые работала в атомном городе. Это интересно и ответственно сделать так, чтобы

было интересно и детям, и взрослым. Образы трех толстяков многим зрителям знакомы по фильмам, который они смотрели в детстве. Моя задача была выйти за его кино, сделать своих

персонажей новыми и неповторимыми. Фильмы создают стереотипы, но театр их разрушает, потому что это совсем другая планета…» Режиссер феерии «Три толстяка» Валерий Баджи поставил более 30 спектаклей в разных городах страны.

« Для меня главная тема в спектакле - кто ты, кукла, которую дергают за ручки и ножки и куда-то её ведут, или человек?- говорит режиссёр. - Совершая поступки, ты должен четко понимать: тебя ведут или ты сам идешь…Выбор - куда ты пойдешь, на какую сторону баррикад - тоже только твой».

Долгий процесс создания спектакля с ежедневными репетициями завершился. Сегодня на сцене уже стоят необычные декорации - таких грандиозных конструкций в Озерском театре кукол еще не было. В феерии будут куклы-марионетки, живая игра актеров, акробатические трюки, цирковые номера и волшебные превращения. Так что Озёрский «Золотой петушок» продолжит удивлять своих зрителей.