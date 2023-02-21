Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе

В Челябинском юридическом колледже 60 творческих номеров на ежегодном фестивале культур народов Южного Урала «Уральская мозаика» представили в минувшие выходные юные горожане. Этот конкурс для Челябинска уникальный – проводится только в Курчатовском районе.

«Фестиваль «Уральская мозаика» за много лет стал визитной карточкой нашего района. Считаем, что сегодня у нас настоящий праздник: собрались жители, молодежь, которая представят нам свои творческие номера. Желаю всем занять достойное место и, как говорится, себя показать, людей посмотреть. А мы с удовольствием будем болеть за коллективы!» – обратился к участникам и зрителям конкурса глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В фестивале, направленном на формирование интереса к национальным особенностям народов Урала, участвуют коллективы детских садов, школ, техникумов, институтов, центров внешкольной работы и детского творчества Курчатовского района. Молодые люди могут выбрать то направление, которое больше всего ему подходит, – «Народный и фольклорный танец», «Народная песня», «Национальный костюм» или «Инструментальное исполнение»

«Жители района фестиваль наш очень ждут, готовятся к нему. Несмотря на ограниченное время сбора заявок, в этом году было даже больше номеров, чем в прошлом – 60. Добавилось много новых коллективов. Из-за того, что фестиваль проводим только мы, жители других районов тоже подают заявки на участие. Мы не отказываем, принимаем всех на равных условиях. Это здорово, что «Уральская мозаика» масштабируется!» – рассказала замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Организаторы фестиваля тщательно подходят и к подбору состава жюри. В этом году в него вошли заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Марина Валитова, доцент кафедры педагогики и этнокультурного образования Челябинского государственного института культуры Ирина Вишнякова, руководитель направления «Хореография» центра «Креатив», призер разных международных конкурсов Алена Седова и начальник отдела по работе с молодежью «Центра народного единства» Владислав Селютин.

По словам руководителей творческих коллективов, ребята чувствуют на фестивале серьезную конкуренцию. Это очень положительно влияет на настрой.

«Этот фестиваль – шикарная задумка, а сейчас особенно необходимая. Постановки стали более массовыми, технически сложными. Таким образом дети, смотря на конкурентов, понимают, что им надо стать еще лучше, сильнее. От души хочу пожелать фестивалю процветания», – отметила один из руководителей ансамбля танца на базе МБУ ДО «ЦДТ» «Барабушки» Наталья Райхерт.

Воспитанники коллективов с мнением своих руководителей согласны. Например, Весна Виноградова уверена: участников все больше, и это хорошо. Но самое главное для артистов, что, несмотря на соперничество, все друг друга поддерживают.

Победители фестиваля получили лауреатство разных степеней и подарки от администрации Курчатовского района.