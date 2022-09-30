У Детской филармонии в Челябинске юные музыканты и их преподаватели высадят деревья

В Челябинске возле Детской филармонии (ул. Солнечная, 5) в ближайший вторник, четвертого октября, состоится торжественная церемония посадки деревьев, посвященная первой годовщине работы молодого культурного учреждения.

К высадке подготовлены семь деревьев разных сортов - по количеству творческих студий Детской филармонии. Во время торжественной церемонии гости станут свидетелями уникального памятного события, принимать участие в котором будут юные музыканты и педагоги Детской филармонии.

Открытие после реконструкции Детской филармонии Челябинской области стало главным музыкальным событием 2021 года. Сегодня полным ходом идут занятия в ее коллективах — детско-юношеском симфоническом и эстрадно-джазовом оркестрах, танцевальной и вокальной студиях, ансамбле аккордеонистов. С нынешнего года появились новые направления - музыкальный театр и ансамбль народных инструментов.

Деятельность Детской филармонии нашла поддержку легендарных российских музыкантов. 35 мастер-классов и творческих встреч состоялось за год в «Школе исполнительского мастерства», объединившей деятельность ведущих артистов современности, в том числе Юрия Башмета, Игоря Бутмана, Дениса Мацуева. В сентябре текущего года впервые прошёл набор детей на редкие инструменты — тромбон и валторну. С учениками будут заниматься артисты Государственного симфонического оркестра Челябинской области — профессиональные музыканты с правом преподавания.

На сегодняшний день при поддержке губернатора Челябинской области начата разработка проекта строительства второй очереди Детской филармонии — репетиционных классов, которые расположатся рядом с существующим зданием.