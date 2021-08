«Уральский диксиленд» блистал на джазовом фестивале в Крыму

Ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Челябинск) вошёл в число хедлайнеров престижного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который проходил с 20 по 22 августа, на морском побережье посёлка Коктебель в Крыму.

Среди гостей события - знаменитые российские и зарубежные исполнители: народный артист России Даниил Крамер, Валерий Гроховский, финалистки шоу «Голос» Мариам Мерабова, Ольга Синяева и Асет, International Jazz Ensemble Якова Окуня (Россия - США), Алексей Кортнев с проектом «Нес'Jazzный случай», группа «Чиж и Ко», оркестр «Sasha's Block» (США) и многие другие.

«Уральскому диксиленду» выпала честь открыть грандиозный праздник джазовой музыки. Публику приветствовал основатель фестиваля - генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, который, как известно, является большим поклонником и ценителем джазового искусства. После приветствия телевизионного мэтра челябинцы под горячие аплодисменты публики вышли на сцену и исполнили программу золотых хитов стиля диксиленд.

По словам арт-директора фестиваля - московского саксофониста-виртуоза Сергея Головни, а также по отзывам коллег и зрителей, дебют «Уральского диксиленда» на Koktebel Jazz Party получился весьма удачным, соло музыкантов были изысканными и отточенными, полны куража и юмора.

По традиции фестиваль вёл популярный ведущий телеканала «Россия-1» Эрнест Мацкявичюс. Все концерты Koktebel Jazz Party транслировались на фестивальном канале видеохостинга YouTube.

Помимо открытия форума, художественный руководитель ансамбля Валерий Сундарев и директор Наталья Риккер приняли участие в специальной пресс-конференции, где в ходе онлайн-эфира рассказали о специфике джазовой сцены на Южном Урале, об обширной деятельности своего коллектива.

По возвращении домой диксиленд приступит к репетициям. Впереди открытие насыщенного концертами сезона. Второго сентября в органном зале «Родина» челябинских зрителей ждёт программа квартета Валерия Сундарева и уфимской певицы Ирины Остин «Fly Me to the Moon», а девятого сентября в концертном зале имени Сергея Прокофьева можно будет увидеть одно из самых хитовых представлений «Уральского диксиленда» «From Duke to Beatles».