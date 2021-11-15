Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»

Озёрский театр кукол «Золотой петушок»(Озерск, Челябинская область) с большим успехом провёл гастроли в трёх городах - побратимах, где представлял свой уникальный проект « Путешествия Вовки из Сороковки». Юные зрители Соснового бора, Обнинска и Заречного с огромным интересом воспринимали и сам спектакль об истории Озёрска, и краеведческие уроки об истории атомной промышленности, которые провела автор проекта – директор Озёрского театра кукол Юлия Клепикова.

Напомним, что весной 2021 года Озерский театр кукол стал победителем Открытого конкурса социально значимых проектов, который осуществляется Общественным советом Госкорпорации Росатом при поддержке Фонда «Соработничество». Гастроли по городам-коллегам первого детского спектакля об истории атомной промышленности и ее первенца Озерска стал для коллектива театра большим событием.

В основу сценария проекта была положена познавательная краеведческая книга Юлии Клепиковой и Галины Чернецкой «Наш Озёрск от «А до Я».

«Готовили спектакль «Вовка из Сороковки» почти весь 2020-й год, - рассказывает Юлия Клепикова. - В условиях изоляции, чаще всего в собственной квартире, вырезали точные копии городских зданий и памятников, оформляли декорации, шили костюмы. Общий перечень костюмов, декораций и реквизита к спектаклю составляет 202 предмета. Самым сложным было написание сценария. Для него собирали наиболее интересные и значимые факты об истории страны, атомной промышленности и строительства Озерска. Основными источниками этих фактов стала наша книга и документы музея Производственного объединения «Маяк». Но изложить все это в форме детского спектакля так, чтобы каждый ребенок смог понять кто такие Сталин и Берия и зачем понадобилась стране атомная бомба, было не просто. Автор сценария, режиссер спектакля Дмитрий Ерохин (ещё он один из исполнителей) справился с этой задачей блестяще. Невероятное количество исторических фактов излагается в спектакле легко, доступно, с юмором и легким лиризмом».

Гастрольный проект озерчан вызвал огромный интерес не только у юных зрителей. После спектакля некоторые ветераны вспоминали, как строился Озёрск и рассказывали о своей причастности к созданию на Урале важнейшей отрасли промышленности – атомной. А о том, насколько популярным стал это проект у зрителей Соснового бора, свидетельствует тот факт, что вместо двух спектаклей «Вовку из Сороковки» по их просьбе пришлось показывать четыре раза.

«В Обнинске, - продолжает Юлия Клепикова, - мы играли спектакль в Музее истории города. С одной стороны, это гораздо сложнее для артистов и технических служб. С другой, именно этот спектакль будто создан для музея. Он сам, по сути, родственный музейному делу проект. После первого же спектакля к нам подошел растроганный до слез ветеран и сказал: - «Я был в эти годы в Озерске. Был среди тех первых, кто строил ваш город. Спасибо вам!».

А вот в город Заречный спектакль «Вовка из Сороковки» из-за локдауна не попал. Зрители смотрели его онлайн, да ещё поиграли в занимательную викторину, победителям которой были переданы призы.

Большой интерес к проекту и желание зрителей всех трёх городов увидеть Озерск и его театр подсказали, что путешествие Вовки надо обязательно продолжить.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет более 400 предприятий. Уже сейчас в театр поступают заявки из других городов Росатома. Куда «Вовка» поедет в следующем году? Пока не известно. Но к новым встречам он всегда готов.