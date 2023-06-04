В Челябинске 15 июня выступит Валерий Семин с концертом «Привет,лето»

Заслуженный артист России Валерий Сёмин — пропагандист русских песен и народных инструментов, выдающийся деятель российской народной культуры, создатель и художественный руководитель группы «Белый день».

В мае 1990 года Валерий Сёмин создаёт из студентов ГМПИ им. Гнесиных Российская академия музыки имени Гнесиных, лауреатов IV-го Всероссийского конкурса исполнителей на русских народных инструментах, г. Горький (ныне Нижний Новгород) группу «Белый день». Репертуар состоял из произведений русской и зарубежной классики (Бах, Моцарт, Паганини, Штраус, Лядов и др.), а также из русских народных песен и произведений в обработке В. Сёмина и других авторов. В середине 90-х годов группа «Белый день» была одной из первых, кто стал исполнять на русских балалайках «фирменную» музыку. В 1996 году фирмой «Союз» выпущен альбом «Балалайка in Rock». С присущим коллективу юмором, на русских народных инструментах исполнялись хиты «Deep Purple», «Beatles», «Eagles», «Metallica», «Boney-M», попурри из рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда».

В 1999 году В. Сёмин и Е. Верховская создают новый вокальный проект группы «Белый день». Композитор Александр Морозов придумал псевдоним «Василёк» по своей одноимённой песне (по другим данным, певица взяла фамилию Василёк у одного из родственников. Впоследствии, Л. Василёк становится основным автором текстов и музыки совместно с Валерием Сёминым. В 1999 году вышел альбом «Уху я варила», принесший группе популярность. Хитами стали песни «Ай-яй-яй» (муз. В. Сёмин, сл. Л. Василёк), на которую был выпущен клип , студенческая народная песня «Ой, как ты мне нравишься» («Соловушка»). Песни группы активно ротировались на радио. Наибольшую популярность получил альбом «Запевай, земляки!», вышедший в 2005 году. Хитом альбома стала песня «Галина» (сл. и муз. Л. Василёк).

Баянист, объединяющий вокруг баяна профессионалов и любителей-музыкантов разных национальностей и культур. Валерий Сёмин был соведущим баянистом Михаила Евдокимова в программах «С лёгким паром!» (1999—2002) и «Не скуЧАЙ» (2002—2004). Снялся в нескольких фильмах. С 2013 года выпускает антологию советской песни в видеоварианте . В 2015 году совместно с баянистом Сергеем Войтенко выпустил концертную программу-фестиваль «Баян собирает друзей» с участием звёзд российской эстрады. Вёл на ОнлайнТВ совместно с Сергеем Войтенко программу «Играй, баян.

Валерий Сёмин — это человек-праздник. Артист, обладающий мощной энергетикой и харизмой, который заводит абсолютно любую аудиторию с пол-оборота.

В репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго, фокстроты и т.д.

Наличие такого богатого репертуара позволяет составить концертные программы к любому календарному празднику, начиная с Нового года (далее 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День матери, День пожилого человека и т.д.) и заканчивая профессиональными праздничными датами (Дни металлурга, строителя, железнодорожника, сельского хозяйства и т.д.), а также к любому домашнему торжеству или юбилею в кругу близких и друзей.

Валерий Сёмин первый из музыкантов-народников, кто в начале 90-х годов придумал и осуществил уникальный инструментальный проект «Балалайка in Rock», в котором на русских народных инструментах исполнялась классика мировой поп и рок-музыки «Битлз», «Дип Пёрпл», «Металлика» и т.д.

Творческая биография музыканта богата и многогранна. Все концерты Валерия Сёмина проходят в тёплой, дружеской атмосфере на разных площадках нашей страны, начиная с сельского Дома культуры и заканчивая сценой Государственного Кремлёвского Дворца, на которой в мае 2016 года артист отметил в кругу друзей свой 50-летний юбилей.

Известные песни:

1991 «Русские песни»,1995 «Around the world»,1996 «Балалайка in Rock»,

,2001 «Ай-яй-яй», 2002 «Цветики полевые», 2004 «Весело живем» «Best»,2005 «Запевай, земляки!» ,2009 «Горько!»

2011 «Галина»,2013 «Я люблю тебя, мама!»,2014 «Надо жить»,2016 «Улыбнись, судьба!»

2019 «Баян, душа моя!»,2022 «Сборник песен о маме»

Валерий Семин с концертом «Привет,лето» в ДК Железнодорожников, 15 июня 2023 18:00 (6+)