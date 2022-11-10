В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»

В Челябинске с 11 по 17 ноября пройдёт театроведческий семинар в рамках передвижной Мастерской театральных критиков. Мастерская так и называется – «Передвижники». Руководит ей Ольга Галахова – известный театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель кафедры истории русского театра ГИТИСа и кафедры искусствоведения ВТУ им. М.С. Щепкина, главный редактор газеты «ДА» (Дом Актера), эксперт Фонда президентских грантов.

Ольга Галахова хорошо знакома театралам и критикам Челябинска по участию в жюри нескольких фестивалей, в том числе международного фестиваля «Человек Театра», который очень популярен, является брендом Нового Художественного театра и проводится ежегодно. Мастерская Ольги Галаховой, созданная при поддержке Фонда президентских грантов, состоится на базе Нового Художественного театра при участии Челябинского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО).

О работе семинара, его программе агентству «Урал-пресс-информ» рассказал директор Нового Художественного театра Антон Токарев:

«Программа семинара предполагает просмотры спектаклей нашего и других театров Челябинска, их обсуждение, написание рецензий, а также цикл театроведческих лекций. Кроме Ольги Галаховой, лекцию о проблемах современного театра прочитает известный театральный критик, эксперт фестивалей «Золотая маска», «Артмиграция» и «Реальный театр» Екатерина Кострикова. Также в качестве приглашённого лектора (в формате онлайн) - Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа. Вместе с Ольгой Галаховой и Екатериной Костриковой на семинар приедут шесть студентов театроведческого факультета ГИТИСа. От Челябинска в семинаре принимают участие молодые критики, члены секции областного театрального союза»

Проведение подобного рода лаборатории успешно было опробовано в прошлом театральном сезоне. Тогда по приглашению Нового Художественного театра Ольга Галахова организовала научно-практическую конференцию «Театр сегодня». В конференции также принимали участие студенты ГИТИСа и молодые челябинские критики. В последние дни той конференции лекцию о театроведческом анализе спектакля прочла профессор ГИТИСа Нина Шалимова.

Удачный опыт первой конференции и вдохновил его организаторов на проведение «Передвижников». Лекционные занятия по программе Мастерской будут проходить в Доме актёра с 12 по 17 ноября. Начало в 11-00.