03.03.2023
Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю
03.03.2023
Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
03.03.2023
В Челябинске оцифруют 250 редких книг
03.03.2023
На победу в XIV Премии «Андрюша-2023» претендуют почти 3000 детей Южного Урала
03.03.2023
Завершено расследование убийства 30-летней давности
03.03.2023
ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади
В Челябинске оцифруют 250 редких книг
18.02.2023
Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска
13.02.2023
Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук
04.02.2023
Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук
27.01.2023
В Челябинске презентовали новый календарь знаменательных и памятных дат
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023