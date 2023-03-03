В Челябинске оцифруют 250 редких книг

Челябинская публичная библиотека оцифрует редкие книги из коллекции библиотеки Товарищества «Братья Покровские». Цифровые копии документов станут доступны на портале ЧОУНБ в разделе «Уральская электронная библиотека».

Коллекция библиотеки Товарищества «Братья Покровские» насчитывает более 200 изданий на русском и французском языках. Это собрание – уникальный образец русской провинциальной культуры конца XIX – начала XX вв. После его оцифровки он будет доступен в Уральской электронной библиотеке, на портале ЧОУНБ.

Коллекция книжных памятников коммерческой (частно-публичной, как тогда говорили) библиотеки Товарищества «Братья Покровские» – одна из самых интересных с разных точек зрения: библиотековедческой, краеведческой и библиофильской. Это уникальный образец русской провинциальной культуры периода расцвета такого серьезного и самобытного явления, каким были дворянские усадьбы конца XIX – начала XX вв.

Ее тома составляют основу фонда отдела редких книг ЧОУНБ, наряду с изданиями, конфискованными из других частных библиотек в первые годы советской власти, поступившими из обменных фондов и приобретенными большими партиями в 1930-е и 1950-е гг. в букинистических магазинах Москвы и Ленинграда.

«К юбилею Челябинской областной универсальной научной библиотеки мы хотим преподнести подарок не столько себе, сколько нашему читателю, и сделать доступной часть сохранившихся изданий одной из самых уникальных библиотек нашего города второй половины XIX в., служащей показателем уровня культуры и кругозора южноуральской аристократии», – подчеркивает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.