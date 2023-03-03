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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2023

Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по народной программе «ЕР»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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03.03.2023

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03.03.2023

Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

В Челябинске оцифруют 250 редких книг

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2023

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Челябинская областная публичная библиотека
Культура
03.03.2023 17:17

В Челябинске оцифруют 250 редких книг

Челябинская публичная библиотека оцифрует редкие книги из коллекции библиотеки Товарищества «Братья Покровские». Цифровые копии документов станут доступны на портале ЧОУНБ в разделе «Уральская электронная библиотека».

Коллекция библиотеки Товарищества «Братья Покровские» насчитывает более 200 изданий на русском и французском языках. Это собрание – уникальный образец русской провинциальной культуры конца XIX – начала XX вв. После его оцифровки он будет доступен в Уральской электронной библиотеке, на портале ЧОУНБ.

Коллекция книжных памятников коммерческой (частно-публичной, как тогда говорили) библиотеки Товарищества «Братья Покровские» – одна из самых интересных с разных точек зрения: библиотековедческой, краеведческой и библиофильской. Это уникальный образец русской провинциальной культуры периода расцвета такого серьезного и самобытного явления, каким были дворянские усадьбы конца XIX – начала XX вв.

Ее тома составляют основу фонда отдела редких книг ЧОУНБ, наряду с изданиями, конфискованными из других частных библиотек в первые годы советской власти, поступившими из обменных фондов и приобретенными большими партиями в 1930-е и 1950-е гг. в букинистических магазинах Москвы и Ленинграда.

«К юбилею Челябинской областной универсальной научной библиотеки мы хотим преподнести подарок не столько себе, сколько нашему читателю, и сделать доступной часть сохранившихся изданий одной из самых уникальных библиотек нашего города второй половины XIX в., служащей показателем уровня культуры и кругозора южноуральской аристократии», – подчеркивает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Челябинская областная публичная библиотека
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядчик, оставивший челябинцев без амфитеатра (ООО «Лама» из Перми), оштрафован на 2,
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В Музее изобразительных искусств начала работу выставка «Три эпохи Марка Шагала» (6+). Впервые в
03.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2023 16:20

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03.03.2023 16:12

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Бывший первый замминистра строительства инфраструктуры региона отправлен в колонию

01.03.2023 15:59

Компании СКБ Контур показали технохаб Сбербанка в Екатеринбурге

01.03.2023 15:46

Новое назначение прокурора в Карталинском районе

01.03.2023 15:39

Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты

01.03.2023 15:26

Более 280 километров пути будет отремонтировано на ЮУЖД в 2023 году

01.03.2023 15:04

Президент отметил вклад челябинских врачей в борьбу с коронавирусом

01.03.2023 14:55

Челябинцы раскрасили солнцем любимый город

01.03.2023 13:57

Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО

01.03.2023 13:44

Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение

01.03.2023 13:20

Студентки ЮУГМУ и колледжа университета вышли в финал «Национального достояния России»

01.03.2023 13:02

Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой