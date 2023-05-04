В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации

В Челябинске с 17 по 21 мая при участии киностудии «Союзмультфильм» впервые пройдет фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест».

Программа фестиваля, организуемого Детской художественной школой искусств, включает в себя выставку, посвященную творчеству легендарного художника и режиссера Федора Хитрука - автора «Топтыжки», «Каникул Бонифация», «Винни-Пуха».

Экспозиция из архивов «Союзмультфильма» приедет в Челябинск из Москвы и будет размещена в Детской художественной школе искусств, где также пройдут обучающие азам анимации мастер-классы.

Выставка откроется 17 мая в 15 часов в школе искусств по адресу: улица 40-летия Октября, 21. В 18 часов «Мульти-Пульти Фест» в кинотеатре «Импульс» посетит генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Все дни фестиваля в «Импульсе» и Центре искусств «Театр+кино» будут проходить показы детской и взрослой программ анимационных фильмов «Союзмультфильма». Вход для всех желающих свободный.

Завершится фестиваль масштабным семейным праздником 21 мая в Арт-сквере на набережной реки Миасс. Горожан ждут мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов всех детских школ искусств города, которые исполнят песни из знаменитых мультфильмов.

Фестиваль анимации такого масштаба в Челябинске уникален по своему наполнению и значению для культурной жизни города. Цель мероприятия - знакомство жителей и гостей южноуральской столицы с классической и современной отечественной анимацией, ее историей и техниками создания.

Отметим, «Мульти-Пульти Фест» реализуется на средства гранта, полученного Детской художественной школой искусств благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.