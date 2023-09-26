Челябинский центр искусств объявил творческий флешмоб ко Дню учителя

В преддверии празднования Всероссийского дня учителя Челябинский центр искусств проводит творческую акцию «Нарисуй портрет любимого учителя» для юных художников. Итогом флешмоба станет поздравительный видеоролик, который будет опубликован в социальных сетях пятого октября, в День учителя.

К участию в акции сотрудники Челябинского центра искусств приглашают молодых художников в возрасте от семи до 25 лет. Талантливые школьники и студенты Челябинска получат уникальную возможность поздравить своих любимых учителей с профессиональным праздником. Для этого в срок до третьего октября 2023 года необходимо самостоятельно загрузить фотоснимок своего рисунка, на котором изображен портрет любимого учителя, в специальный фотоальбом, созданный в официальной группе Челябинского центра искусств.

Требования к оформлению работ несложные — фотография рисунка должна быть хорошего качества, без полей и искажений. Необходимо обязательно указать фамилию, имя и возраст автора, а также кто изображен на портрете. Приветствуются данные о фактическом размере рисунка, материале и технике исполнения.

Из фотографий всех участников флешмоба будет сформирован яркий поздравительный видеоролик, который во Всероссийский день учителя запустят в социальные сети на странице Челябинского центра искусств.