В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

NOвейшие театральные направления: документальный театр, иммерсивный театр, пластический театр, театр малых форм, – иными словами, будет представлено все, что может заинтересовать современного жителя мегаполиса. Ведь что-то новенькое - всегда интересно!

На фестивали будут показаны постановки Центра Современной Драматургии (г. Екатеринбург), Театра «Практика» (г. Москва), Мастерская Дмитрия Брусникина (г. Москва) и в рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Матреша», режиссер постановки Алексей Тетюев - Театральное Пространство Свободы (г. Челябинск).

Также, в рамках фестиваля на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» представлены мастер-классы от народных артистов России и ведущих режиссеров страны: Иваном Агаповым, Алексеем Скуратовым, Кириллом Вытыптовым, Наной Абдрашитовой, Марией Контарович и Игорем Бармасовым.

Второй этап фестиваля пройдет с 3 по 12 июня.

С 3 по 5 июня на фестивале представлены:

Спектакль ««Как я обманул Всех и Бога» (16+) от Центра Современной Драматургии (г. Екатеринбург).

Режиссер — Алексей Федорченко.

Когда: 03 июня 2022 года в 19:00.

Где: Театральное пространство Свободы.

Творческая встреча «Ленком Марка Захарова» с артистами театра Иваном Агаповым (народный артист РФ, г. Москва) и Алексеем Скуратовым (Жеребцовым) (актер «Театра Ленком Марка Захарова», г. Москва)

Когда: 04 июня 2022 года в 11:30.

Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

Моноспектакль «Бетховен», (16+) от Театра «Практика» (г. Москва).

Режиссер — Хуго Эрикссен.

Когда: 04 июня 2022 года в 19:00.

Где: Театральное пространство Свободы.

Мастер-класс «Метод Марка Захарова».

Когда: 05 июня 2022 года в 12:00.

Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

Спектакль о спектакле «Сонм», (16+) от Мастерской Дмитрия Брусникина (г. Москва).

Режиссер — Семен Ступин

Когда: 05 июня 2022 года в 19:00.

Где: Театральное пространство Свободы.

С 10 по 12 июня на фестивале можно посетить:

Мастер-класс «Работа с актером». Лектор – Кирилл Вытоптов (режиссер, театр «Современник», театр «На Малой Бронной», театр «Мастерская Петра Фоменко», педагог РАТИ ГИТИС, мастерская Андрея Кончаловского, г. Москва).

Когда: 11 июня 2022 года в 18:00.

Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

Мастер-класс «Художник и современные технологии». Лектор – Нана Абдрашитова (театральный художник, режиссер, драматург, лауреат премии «Золотая Маска», г. Москва).

Когда: 11 июня 2022 года в 11:00.

Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

Мастер-класс «Инсценировка для режиссера». Лектор – Мария Контарович (драматург, писатель, режиссер, г. Екатеринбург).

Когда: 11 июня 2022 года в 15:00 и 12 июня 2022 года в 12:00.

Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

Мастер-класс «Современный актер и его техника». Лектор – Игорь Бармасов (г. Челябинск).

Когда: 11 июня 2022 года в 18:00.

Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

Иммерсивный спектакль «Матреша», (16+) от Театрального Пространства Свободы (г. Челябинск).

Режиссер — Алексей Тетюев.

Когда: 12 июня 2022 года в 17:00.

Где: Театральное пространство Свободы.

Узнать все подробности, записаться на спектакли и мастер-классы, а также скачать полную афишу мероприятия можно на сайте фестиваля. Обратите внимание, что количество мест на каждый спектакль и мастер-класс ограничено, поэтому настойчиво предлагаем записываться заранее!

Организаторами фестиваля являются АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.