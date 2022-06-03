В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

NOвейшие театральные направления: документальный театр, иммерсивный театр, пластический театр, театр малых форм, – иными словами, будет представлено все, что может заинтересовать современного жителя мегаполиса. Ведь что-то новенькое - всегда интересно!
На фестивали будут показаны постановки Центра Современной Драматургии (г. Екатеринбург), Театра «Практика» (г. Москва), Мастерская Дмитрия Брусникина (г. Москва) и в рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Матреша», режиссер постановки Алексей Тетюев - Театральное Пространство Свободы (г. Челябинск).
Также, в рамках фестиваля на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» представлены мастер-классы от народных артистов России и ведущих режиссеров страны: Иваном Агаповым, Алексеем Скуратовым, Кириллом Вытыптовым, Наной Абдрашитовой, Марией Контарович и Игорем Бармасовым.
Второй этап фестиваля пройдет с 3 по 12 июня.
С 3 по 5 июня на фестивале представлены:
Спектакль ««Как я обманул Всех и Бога» (16+) от Центра Современной Драматургии (г. Екатеринбург).
Режиссер — Алексей Федорченко.
Когда: 03 июня 2022 года в 19:00.
Где: Театральное пространство Свободы.
Творческая встреча «Ленком Марка Захарова» с артистами театра Иваном Агаповым (народный артист РФ, г. Москва) и Алексеем Скуратовым (Жеребцовым) (актер «Театра Ленком Марка Захарова», г. Москва)
Когда: 04 июня 2022 года в 11:30.
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»
Моноспектакль «Бетховен», (16+) от Театра «Практика» (г. Москва).
Режиссер — Хуго Эрикссен.
Когда: 04 июня 2022 года в 19:00.
Где: Театральное пространство Свободы.
Мастер-класс «Метод Марка Захарова».
Когда: 05 июня 2022 года в 12:00.
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»
Спектакль о спектакле «Сонм», (16+) от Мастерской Дмитрия Брусникина (г. Москва).
Режиссер — Семен Ступин
Когда: 05 июня 2022 года в 19:00.
Где: Театральное пространство Свободы.
С 10 по 12 июня на фестивале можно посетить:
Мастер-класс «Работа с актером». Лектор – Кирилл Вытоптов (режиссер, театр «Современник», театр «На Малой Бронной», театр «Мастерская Петра Фоменко», педагог РАТИ ГИТИС, мастерская Андрея Кончаловского, г. Москва).
Когда: 11 июня 2022 года в 18:00.
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»
Мастер-класс «Художник и современные технологии». Лектор – Нана Абдрашитова (театральный художник, режиссер, драматург, лауреат премии «Золотая Маска», г. Москва).
Когда: 11 июня 2022 года в 11:00.
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»
Мастер-класс «Инсценировка для режиссера». Лектор – Мария Контарович (драматург, писатель, режиссер, г. Екатеринбург).
Когда: 11 июня 2022 года в 15:00 и 12 июня 2022 года в 12:00.
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»
Мастер-класс «Современный актер и его техника». Лектор – Игорь Бармасов (г. Челябинск).
Когда: 11 июня 2022 года в 18:00.
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»
Иммерсивный спектакль «Матреша», (16+) от Театрального Пространства Свободы (г. Челябинск).
Режиссер — Алексей Тетюев.
Когда: 12 июня 2022 года в 17:00.
Где: Театральное пространство Свободы.
Узнать все подробности, записаться на спектакли и мастер-классы, а также скачать полную афишу мероприятия можно на сайте фестиваля. Обратите внимание, что количество мест на каждый спектакль и мастер-класс ограничено, поэтому настойчиво предлагаем записываться заранее!
Организаторами фестиваля являются АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.