В Челябинске состоится первый фестиваль военных оркестров войск Росгвардии

В Челябинске пройдет первый фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации. Все жители города смогут своими глазами увидеть невероятное шоу.

Общегородской флешмоб и первый фестиваль военных оркестров «Росгвардия. Музыка. Челябинск» состоится 21-го августа.

В десять часов на площадке возле памятника Курчатову жители Челябинска выстроятся в форме слов «Россия. Урал», а в 14 часов военные оркестры войск национальной гвардии со всего Уральского федерального округа соберутся на масштабном фестивале духовой музыки.

В течение нескольких часов зрители услышат оркестры из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Новоуральска и поселка Калиновка, каждый из них уникальный и неповторимый, с особым стилем и ярким подходом. Кульминацией программы в рамках фестиваля станет одновременное исполнение сводным оркестром заранее подготовленной композиции. В ходе программы предусмотрен марш-парад оркестров, шоу духовых оркестров и концерт под открытым небом.

Мероприятие проходит при поддержке администрации Челябинска.